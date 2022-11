Mikulcovo ministerstvo sa pripravuje na ďalšiu migračnú vlnu z Ukrajiny, s neziskovkami podpísalo memorandum o spolupráci

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) podpísal s 11 neziskovými organizáciami memorandum o spolupráci v súvislosti s príchodom veľkého počtu ukrajinských utečencov na Slovensko.

Memorandum o spolupráci pri riešení mimoriadnej situácie v súvislosti s príchodom veľkého počtu ľudí z Ukrajiny na územie Slovenskej republiky spôsobeným eskaláciou ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny bolo podpísané na konferencii, ktorú organizoval splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač.

Poskytovanie humanitárnej pomoci

Memorandum jednoznačne definuje kompetencie rezortu vnútra, ale i podpísaných mimovládnych organizácií, ako napríklad koordinácia a poskytovanie humanitárnej pomoci, zaistenie náboru, zaškolenia a koordinácie dobrovoľníkov, ale aj materiálno-technická pomoc od ministerstva.

Pôjde aj o vzájomné zdieľanie informácií o jednotlivých aktivitách a plánoch, ktoré sú viazané na Kontingenčný plán SR, ktorý prijala vláda. Vznik memoranda podnietila situácia na začiatku roka, ked´ sa v súvislosti s ruskou agresiou na Ukrajine ukázali určité nedostatky, na ktoré bol štát nepripravený. Ministerstvo vnútra SR (MV SR) o tom informovalo v tlačovej správe.

Dôsledná príprava a silní partneri

„Na to, aby sme krízové situácie nielen prečkali a prežili, ale vyšli z nich silnejší a využili potenciál, ktorý so sebou jednoznačne prinášajú, sú potrebné dve veci: dôsledná príprava a silní partneri. Bolo mi naozaj cťou byť pri zrode novej spolupráce s neziskovými organizáciami, ktoré vnímam ako dôležitú súčasť fungovania verejnej správy a celého štátu. Začiatkom tohto roka, keď Rusko absolútne bezprecedentne porušilo všetko, čomu ako Európania veríme a čo žijeme, sa ukázali mnohé trhliny, na ktoré sme ako štát neboli pripravení. Roky života v relatívnom pokoji v nás všetkých vytvorili zdanie, že nás nič nemôže ohroziť. Realita nás však vrátila na zem. A napriek tomu, že snáď ešte nikdy od vzniku samostatného Slovenska neboli zákony upravované a prijaté v takom rekordnom čase, boli to práve mimovládne organizácie, ale aj samosprávy, ktoré ukázali obrovskú pružnosť v poskytovaní pomoci,“ vyjadril sa Mikulec. Poďakoval sa tiež za spoluprácu, nasadenie a nezištnú pomoc a podotkol, že národu možno pomôcť len spoločne, jednotlivec sám nič nezmôže.

Rozšírenie dohody o spolupráci

Splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Vagač poukázal na to, že dôležitým momentom je rozšírenie dohody o ďalšie krízové situácie aj mimoriadne udalosti, pri ktorých by mimovládne organizácie mohli chcieť spolupracovať a koordinovať sa podobným spôsobom ako v prípade ukrajinskej krízy.

Memorandum podpísali organizácie ADRA, Asociácia samaritánov Slovenskej republiky, Človek v ohrození, n.o., Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, ale tiež IPčko, Maltézska pomoc Slovensko, Mareena, Slovenská humanitná rada, Slovenská katolícka charita a Slovenský skauting, o. z.