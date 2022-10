Mikulcovo ministerstvo zriadilo infolinky pre nadchádzajúce spojené voľby

Ministerstvo vnútra SR zriadilo infolinky pre nadchádzajúce spojené voľby do orgánov územnej samosprávy. Ako rezort informuje v tlačovej správe, infolinka pre voličov bude dostupná na telefónnych číslach: 02/48592317 a 02/48592312.

„K dispozícii bude od pondelka 24. októbra do piatku 28. októbra v čase od 7:30 do 15:30 a v deň volieb v sobotu 29. októbra od 7:30 do 20:00,“ uviedlo ministerstvo.

Fungovať tiež bude infolinka Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, a to v deň volieb v sobotu 29. októbra na číslach 02/48592020 a 02/48592021. „K dispozícii bude od 7:30 do 20:00 pre členov volebných komisií,“ dodal rezort.

Spojené voľby do orgánov miest a obcí a do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. Hlasovať bude možné od 7:00 do 20:00.