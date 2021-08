Mikulec má podporu strany SaS, na poslaneckom klube však riešili výhrady k jeho zotrvaniu vo funkcii

Minister vnútra SR Roman Mikulec (OĽaNO) má podporu strany Sloboda a Solidarita (SaS). Na stredajšej tlačovej konferencii to uviedol šéf strany a minister hospodárstva Richard Sulík. Zároveň nevedel povedať, kedy by sa mohla konať koaličná rada k zotrvaniu Mikulca vo funkcii.

„Samozrejme, že aj my v strane máme nejaké otázky a výhrady na pána Mikulca, ale riešime to tak, že si ho zavoláme na rokovanie poslaneckého klubu, čo sa aj stalo. Pán minister nám to vysvetlil a tým pádom je to pre nás uzavretá vec,“ doplnil Sulík.

S pôsobením Mikulca na pozícii ministra vnútra vyjadrili v poslednej dobe nespokojnosť predovšetkým predstavitelia hnutia Sme rodina. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak svojho času povedal, že Mikulec nezvláda výkon svojej funkcie a na ministerstve má chaos.

Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský sa dokonca nedávno nechal počuť, že by mal Mikulec zo svojej funkcie odstúpiť.