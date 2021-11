Vláda by mala na stredajšom rokovaní schváliť núdzový stav. Potvrdil to minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) v relácii Na telo Plus na portáli Tvnoviny.sk s tým, že núdzový stav bude pre zákaz večerného vychádzania.

„Toto sú všetko veci, ktoré sa majú prerokovávať zajtra na vláde. Nie je úplne všetko dohodnuté ani rozhodnuté. V mnohých veciach nastala zhoda a konsenzus, ale sú to vecí, o ktorých treba hovoriť,“ povedal Mikulec.