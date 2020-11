Mikulec netuší, či sa na post policajného prezidenta niekto prihlásil a čas sa kráti

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) zatiaľ nemá informáciu, či sa už niekto prihlásil do konkurzu na post prezidenta Policajného zboru (PZ). Pre médiá to uviedol po rokovaní vlády, ktoré sa konalo v stredu 4. novembra. Uchádzači o post šéfa polície sa môžu hlásiť do pondelka 30. novembra.

Záujemca o post šéfa polície musí mať podľa podmienok stanovených rezortom vnútra v zbore odslúžených najmenej desať rokov, pričom aspoň päť z nich musel byť v riadiacej funkcii. Podmienkou je aj vysokoškolské vzdelanie či získanie špecializovaného policajného vzdelania. Uchádzači sú tiež povinní ministerstvu predložiť koncepciu rozvoja a riadenia PZ.

Políciu ako dočasný policajný prezident momentálne vedie Peter Kovařík, ktorý nastúpil po odchode predošlého policajného prezidenta Milana Lučanského do civilu. Pri svojom vymenovaní do funkcie však nevylúčil, že sa bude uchádzať aj o riadny mandát.

Lučanský z polície odišiel koncom augusta pre nezhody s ministrom vnútra Mikulcom. Na čele zboru bol od júna 2018. Lučanského predchodca Tibor Gašpar, ktorý políciu riadil v rokoch 2012 až 2018, momentálne čelí obvineniu z viacerých trestných činov.