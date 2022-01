Mikulec sa stretol s českým ministrom vnútra Rakušanom, dohodli sa na rozširovaní dohody medzi policajnými zbormi

Ministri vnútra Slovenskej a Českej republiky sa dohodli na rozširovaní a aktualizácii dohody medzi policajnými zbormi oboch krajín. Na utorkovej tlačovej besede o tom informoval slovenský šéf rezortu vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) spolu s českým ministrom vnútra Vítom Rakušanom.

Partneri tiež debatovali o spolupráci medzi hasičskými zbormi či horskej záchrannej služby. Prvé bilaterálne rokovanie ministrov je podľa Mikulca potvrdením vynikajúcej spolupráce medzi oboma krajinami.

Dotiahnu novú policajnú dohodu

„Považujem za prirodzené, že keď v niektorých z našich štátov vznikne nová vláda, tak prvá cesta v rámci bilaterálneho rokovania vedie automaticky na Slovensko,“ uviedol Rakušan. Český minister potvrdil, že novú policajnú dohodu dotiahnu dokonca v blízkom období.

Dohoda by sa mala venovať napríklad aj cezhraničnej spolupráci oboch krajín. „Tých vecí je viacero a teraz bude aj na prezidentoch policajných zborov, aby konkretizovali jednotlivé tie činnosti v rámci dohody,“ pokračoval Mikulec.

Rozprávali sa aj o napätí na Ukrajine

Rakušan dodal, že témou bola aj vybavenie policajtov a či by v prípade väčších nákupov nebolo možné spojiť ich dohromady. „Dali sme to ako úlohu našim legislatívnym odborom ministerstiev. Aby pripravili jasný výklad. Myslíme si, že aj toto by mohol byť zaujímavý moment našej spolupráce,“ vysvetlil.

Ministri sa rozprávali aj o napätí na rusko-ukrajinských hraniciach. „Táto debata je úplne logická. Pretože to nie je len debata bilaterálna, ale ona prebieha aj na úrovni Európskej únie. My o týchto veciach budeme debatovať aj do budúcna, aj na odborných úrovniach. Pretože ak by došlo k niečomu na Ukrajine, tak Slovenská republika ako hraničná krajina bude dotknutá priamo,“ povedal Mikulec. Český minister doplnil, že v prípade konfliktu na Ukrajine bude potrebné riešiť situáciu spoločne so Slovenskom a českí policajti by prišli pomáhať pri kontrole východnej hranice s Ukrajinou.