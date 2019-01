Milan Škriniar chce zostať v Interi Miláno, nová dohoda je blízko

MILÁNO 24. januára (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový obranca Milan Škriniar chce predĺžiť zmluvu s Interom Miláno.

Dvadsaťtriročný rodák zo Žiaru nad Hronom je blízko k novej dohode s „nerazzurri“ a obidve strany by mali spečatiť dohodu vo februári. Nový kontrakt odchovanca MŠK Žilina má platiť do 30. júna 2023.

O Škriniara má záujem viacero veľkoklubov

Škriniar chce v talianskej Serie A zotrvať napriek údajnému záujmu špičkových európskych klubov ako FC Barcelona, FC Chelsea či Manchester United. „Nová dohoda je blízko. Každý vie, že chcem zotrvať práve v Miláne,“ povedal Škriniar v rozhovore pre talianske periodikum Tuttosport.

Škriniar pomýšľa na úspech vo viacerých súťažiach. Doposiaľ nevyhral s Interom ani jednu trofej. „Bolo by krásne, ak by sme nejakú trofej priniesli našim fanúšikom. Ubehlo už veľa času od zisku posledného pohárového úspechu a každý po ňom túži. Hoci už nefigurujeme v Lige majstrov, máme povinnosť pokúsiť sa vyhrať v Európskej lige, je to stále dôležitý turnaj,“ poznamenal Škriniar.

Spalletti vyčíslil hodnotu Škriniara

Záujem o zotrvanie slovenského reprezentanta na San Sire je vehementný aj zo strany klubu. Tréner Luciano Spalletti dokonca poznamenal, že nik nemá toľko peňazí, aby Škriniara kúpil. Podľa neho má hodnotu viac ako 100 miliónov eur.

„Keď to povedal, neveril som. Je pekné, keď počujete niečo podobné, avšak na peniazoch nezáleží. Dôležité je to, čo ukážete na ihrisku,“ povedal Škriniar, ktorý by si mal podpisom nového kontraktu prilepšiť o dva milióny eur ročne.