Milan Škriniar môže z Interu do PSG prestúpiť aj skôr ako v lete

Slovenský futbalový obranca by mal v lete 2023 prestúpiť z talianskeho Interu Miláno do francúzskeho klubu Paríž Saint-Germain. Podľa francúzskeho periodika L’Équipe sa už Slovák údajne predbežne dohodol s vedením Parížanov na podpise kontraktu. Škriniar má s Interom kontrakt do konca tejto sezóny, no v Miláne nepodpísal jeho predĺženie.

Nárok na odstupné

Zástupcovia PSG údajne rokovali s Interom o prestupe Škriniara za sumu na úrovni 55 miliónov eur, Taliani však žiadnu z vlaňajších ponúk neprijali a slovenský stopér by tak do Paríža mohol odísť bez nároku na odstupné ako voľný hráč. Francúzske médiá nevylučujú Škriniarov príchod do PSG už pred tohtosezónnou jarou.

Keďže slovenský bek nesúhlasil s predĺžením spolupráce s Interom, teraz by klub za neho mohol získať za 10 až 15 miliónov eur. Ak sa transfer slovenského reprezentanta do PSG stane skutočnosťou, v novom klube by si zahral aj po boku hviezd svetového futbalu – Lionela Messiho, Kyliana Mbappého či Neymara.

Ligový a pohárový titul

Milan Škriniar ako rodák zo Žiaru nad Hronom vstúpil do seniorského futbalu v MŠK Žilina. Do Talianska odišiel v januári 2016 a pôsobil v Sampdorii Janov, odkiaľ v lete 2017 putoval do Interu Miláno.

Za Milánčanov doteraz absolvoval 190 ligových zápasov s desiatimi gólmi, celkovo má v tomto klube na svojom konte 241 súťažných štartov a v nich 11 presných zásahov. S Interom získal jeden ligový aj jeden pohárový titul. Pomohol mu aj k zisku dvoch národných Superpohárov a v sezóne 2019/2020 aj do finále Európskej ligy.