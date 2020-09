Milanič zažil v derby s Trnavou víťaznú premiéru na lavičke Slovana, DAC je stále stopercentný

Premiéru ako sa patrí zažil nový tréner futbalistov slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava Darko Milanič.

Päťdesiatdvaročný Slovinec, ktorý pred niekoľkými dňami nahradil na poste kouča „belasých“ Jána Kozáka ml., zaznamenal v úvodnom stretnutí v slovenskej Fortuna lige triumf nad Spartakom Trnava 2:0.

Spokojný s víťazstvom

„Som spokojný s víťazstvom v derby. Ukázali sme, že chceme víťaziť, a to je pre mňa dôležité. Neinkasovali sme, z čoho sa tiež teším. Urobili sme všetko pre víťazstvo a videl som, že moje mužstvo chce získať tri body. Počas tréningov som sa snažil o to, aby sme hrali priamočiaro, rýchlejšie a po strate lopty sa ju snažili získať späť,“ prezradil podľa klubového recept, ktorý sa snažil vštepiť novým zverencom počas prvých dní spolupráce.

Kapitána Slovinska na ME 2000 potešila hra Bratislavčanov v úvodných fázach duelu. Vtedy dosiahli oba presné zásahy – presadili sa Žan Medved a Nono. Nepáčila sa mu však pasivita po strelení druhého gólu.

„V strede poľa to nebolo ideálne. Cez prestávku som vystriedal Strelca za Dražiča, potom sme boli v strede o niečo lepší. Vieme však, že musíme zlepšiť niektoré veci smerom do ďalších zápasov. Niektoré fázy hry nám vyšli, iné nie. Futbal je proces, v ktorom chceme byť stále lepší a lepší,“ dodal Milanič, ktorý má v trénerskom životopise zastávky v anglickom klube Leeds United či rakúskom Sturme Graz.

Slovanu momentálne patrí 2. miesto s 12 bodmi. Na zatiaľ stopercentnú Dunajskú Stredu stráca šesť bodov, má však zápas k dobru.

Kalmár strelil dva góly

Spomenutý DAC v sobotu v rámci 6. kola triumfoval doma nad Ružomberkom (3:2), ktorý ho koncom júna vyradil v semifinále Slovenského pohára 2019/2020.

Mužstvo zo Žitného ostrova spočiatku ťahalo za kratší koniec. V 20. min otvoril skóre hosťujúci Ladislav Almási a ďalšie komplikácie pre DAC prišli o štrnásť minút neskôr, keď bol po druhej žltej karte vylúčený Nemec Jannik Müller.

Domáci však po zmene strán aj v početnej nevýhode dokázali otočiť výsledok stretnutia, dvomi gólmi sa pod to podpísal kapitán a maďarský reprezentant Zsolt Kalmár.

Perfektný duel pre divákov

„Z oboch strán to bol neskutočne náročný zápas. Dostali sme gól, neskôr aj červenú kartu, a tak môžeme byť radi, že sme na konci polčasu neinkasovali aj druhýkrát. Po prestávke sme spravili menšie zmeny. Zlepšili sme defenzívu a snažili sme sa využiť každú príležitosť na kontru. Urobili sme všetko preto, aby sme vyhrali. Mal som obavy, aby sme záver stretnutia zvládli, no v defenzíve sme si počínali dobre, striedania tiež priniesli stabilitu, a tak som veľmi rád za tento výborný výsledok aj za fanúšikov. Obrovská škoda, že dnes nemohli byť na štadióne,“ povedal na klubovom webe kormidelník Dunajskostredčanov Bernd Storck.

Kvalitu stretnutia ocenil aj Ružomberčan Ján Haspra. „Pre divákov to bol perfektný duel. Prišli sme do Dunajskej Stredy s jedným plánom, ktorý sme do polčasu plnili do bodky. Ujali sme sa vedenia, súper prišiel o jedného hráča… Do druhého dejstva sme išli s cieľom držať súpera na dištanc, pridať nejaký ďalší gól, čím by sme rozhodli zápas, no miesto toho sme okolo hodiny hry prestali hrať. Možno sme zaspali, kopili sa chyby a inkasovali sme tri góly. Postupne sme sa opäť dostali do zápasu, v ktorom sme sa snažili ešte zvrátiť výsledok, no nepodarilo sa nám to,“ skonštatoval lodivod Liptákov.