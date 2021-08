Milanová: Môžem s pokojným svedomím povedať, že na tretiu vlnu pandémie sme pripravení

Na ministerstve kultúry sa posledný rok borili nielen s pandémiou COVIDu, ale aj 12-ročnou pandémiou Smeru. V rozhovore pre Webnoviny.sk to povedala šéfka rezortu Natália Milanová. Napriek tomu sú podľa nej v prípade tretej vlny pandémie nového koronavírusu pripravení pomáhať.

Ministerka kultúry tiež odpovedala na otázky, či nepovažuje za neúspech, že sa kultúra explicitne nedostala do Plánu obnovy a odolnosti. Tiež na to, či ju problém pri výberovom konaní na šéfa Divadla Nová scéna nemotivoval k úprave novej smernice, ktorá mala zaistiť transparentnejší výber vedenia inštitúcií spadajúcich pod ministerstvo.

Ako ministerka kultúry pôsobíte vo funkcii viac ako rok. Museli ste sa vysporiadať so zatvorenými kultúrnymi inštitúciami a v mimoriadnej situácii pomôcť zamestnancom kultúrno-kreatívneho priemyslu (KKP). Nedalo sa v tejto oblasti urobiť viac ako sa urobilo a skôr?

Na ministerstve kultúry sme sa borili po 12-ročnej pandémii Smeru ešte aj s pandémiou COVIDu. Situácia naozaj nebola veľmi jednoduchá. Keby som chcela použiť eufemizmus, poviem, že to bol neporiadok. Keby som povedala pravdu, tak použijem minimálne slovo katastrofa. Toto ministerstvo nebolo pripravené na bežnú situáciu, nie to ešte na krízovú, ktorú priniesol COVID. Chýbali tu analýzy, dáta, základné informácie o celom kultúrnom priestore.

Za krátky čas sme ho dokázali prostredníctvom analýz a dát identifikovať a nastaviť. Od leta sme pripravovali legislatívu, aby sme dokázali kultúrnej obci pomôcť. Pretože povedzme si, nič také tu neexistovalo. Existovali tu síce dotácie, ale neboli určené práve pre krízové situácie.

Doteraz v spolupráci s inými ministerstvami, keďže pomoc bola kreovaná na úrovni vlády, sme ako štát investovali do kultúry a kreatívneho priemyslu 80 miliónov eur, a to sa bavíme len o extra peniazoch. Nehovoriac o tom, že sa nám podarilo odblokovať eurofondové peniaze a do konca roka sme zazmluvnili 10 kreatívnych centier vo výške 85 miliónov eur.

Keďže výzvy, ktoré sme rozbehli po novom roku na ministerstve kultúry, boli robené v spolupráci s ľuďmi z praxe, tak sa stretli aj s veľmi dobrou odozvou. Boli robené adresne, spravodlivo tak, aby dokázali čo najlepšie pomôcť tomu špecifickému sektoru, pre ktorý boli určené.

Takže tvrdíte, že vás brzdili staré procesy. Myslíte si, že teraz ste dostali ministerstvo na takú úroveň, že by mohlo pri ďalšej kríze fungovať lepšie?

Môžem s úplne kľudným svedomím povedať, že pokiaľ príde tretia vlna, tak sme na ňu pripravení. Vďaka výzvam, ktoré sme už mali, napríklad pre neziskové organizácie či pre fyzické osoby alebo pripravovaným výzvam pre jednoosobové eseročky. Plánujeme aj ďalšie výzvy, po ktorých bude špecifický dopyt.

Aj v kombinácii s naším kultúrnym semaforom, ktorý prejde zmenami v nadväznosti na novelizáciu COVID automatu. To všetko súvisí so zákonom o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý otvorí dvere pre vyššie počty účastníkov na kultúrnych podujatiach.

Myslím, že ten, kto chce, počuje aj eviduje všetko to dobré, čo sa v kultúre udialo.

Hovorili ste o ďalších plánovaných dotáciách. Vedeli by ste povedať, v akej oblasti ešte pomôžete?

Teraz prebiehajú diskusie na úrovni pracovných skupín. Nová výzva bude určená pre takzvané jednoosobové eseročky. Začiatkom augusta by sme tiež chceli spustiť eurofondovú výzvu pre vyššie územné celky a samosprávy, teda obce a mestá, ktorá bude určená pre kultúrnu infraštruktúru, na technické a materiálne vybavenie, poprípade hygienické zabezpečenie. Sú to síce veci súvisiace s pandémiou, ale kultúrny dlh v inštitúciách, ako sú kultúrne domy alebo divadlá na úrovni miest a vyšších územných celkov, je veľmi veľký a rokmi bol nedostatočne financovaný.

Pred kultúrou majú často prednosť iné témy ako zdravotníctvo či školstvo, a preto ostáva tento rezort v úzadí. Aj vaši kritici hovoria, že vás v rezorte nepočuť. Neplánujete prehĺbiť komunikáciu, zlepšiť kampaň a výraznejšie poukazovať na problémy či úspechy ľudí pracujúcich v kultúre?

Myslím, že ten, kto chce, počuje aj eviduje všetko to dobré, čo sa v kultúre udialo. Vo všeobecnosti počuť viac tie hlasy nespokojných ako tých spokojných. Tí totiž nemajú dôvod dávať najavo, že niečo nefunguje. Viditeľnosť je otázkou marketingu. Keďže sme sa museli sústrediť na veci spojené s reálnym výkonom, tak sme menej investovali do propagácie všetkého dobrého, čo ministerstvo za ten čas pripravilo.

V budúcnosti zlepšite spôsob vašej komunikácie?

Komunikácia je dostatočná. Možno v tom víre pandémie majú ľudia vo všeobecnosti iné starosti a skôr sa zacieľovali na to, čo súviselo bezprostredne s ich životom. Aj keď si musíme povedať, že kultúra bola zasiahnutá bezprecedentne. Podľa mňa najviac zasiahnutý sektor popri gastre. Teraz, aj v súvislosti s jeseňou, budeme prekladať návrhy zákonov. Teda tá veľmi drobná robota, ktorá sa udiala predtým, bude prinášať ovocie. S tým bude súvisieť aj častejšie „bytie na obraze“.

Dotknem sa ešte Plánu obnovy a odolnosti Slovenska. Nepovažujete za neúspech, že v ňom kultúra nie je explicitne uvedená?