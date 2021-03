Milanová vníma negatívne reportáž RTVS o úmrtí ženy po očkovaní, ľudia potrebujú objektívne spravodajstvo

Ministerka kultúra SR Natália Milanová (OĽaNO) vníma negatívne reportáž verejnoprávneho Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS), v ktorej bolo spojené úmrtie 38-ročnej učiteľky s očkovaním proti ochoreniu COVID-19. Ako uviedla vo svojom profile na sociálnej sieti, nevie sa osobne stotožniť s tým, že táto konkrétna reportáž napĺňa kvalitatívne štandardy verejnoprávneho média. Verí však, že za vznikom reportáže bol len ten najlepší úmysel.

Ľudia sa spoliehajú na médiá

Reportážou s názvom „Úmrtie po očkovaní aj na Slovensku“, odvysielanej 12. marca v správach, sa zaoberá Etická komisia RTVS, Výbor Národnej rady SR (NR SR) pre kultúru a médiá a Rada pre vysielanie a retransmisiu (RVR). Spájanie smrti mladej ženy s očkovaním bez potvrdenia tejto skutočnosti vnímali kriticky aj Ministerstvo zdravotníctva SR, Štátny ústav na kontrolu liečiv (ŠÚKL) a Polícia SR.

Milanová upozornila, že ľudia vnímajú informácie hlavne z médií a v záplave dezinformácií sa na ne spoliehajú ako na hodnoverný zdroj. „Preto potrebujú od médií dostávať vyvážené, pravdivé a objektívne spravodajstvo, založené na overených faktoch a nie na emóciách ľudí v najťažších chvíľach ich života,“ konštatovala.

Situáciu bude pozorne sledovať

V prípade, keď ide o mimoriadne citlivú otázku verejného zdravia, by všetky médiá, no najmä tie verejnoprávne, mali pristupovať k spracovaniu tém s čo najväčšou obozretnosťou. Dodala, že by mali mať na mysli aj vplyv zverejnených správ na verejnosť.

Podľa informácií ministerky Rada pre vysielanie a retransmisiu a Rada RTVS, ktoré majú kompetenciu tento prípad riešiť, už dostali podnety. Milanová avizuje, že situáciu okolo reportáže a vyjadrenia zodpovedných ľudí bude pozorne sledovať. Ako dodala, až potom zváži v danej veci svoje ďalšie kroky. Naďalej však zastáva názor, opretý aj o všeobecný vedecký konsenzus, že očkovanie je jedinou reálnou možnosťou, ako čo najrýchlejšie zvládnuť pandemickú situáciu.

Šírenie paniky

Ako priblížila hovorkyňa RVR Ivana Čaučíková, rada bude na základe viacerých sťažností na reportáž skúmať najmä porušenie zaistenia objektívnosti a oddelenie názorov a hodnotiacich komentárov od informácií spravodajského charakteru. Čaučíková ozrejmila, že sťažovateľom v reportáži prekážalo najmä skresľovanie informácií o vplyve vakcíny na zdravie osôb.

Podľa ich názoru spomínaná reportáž navodzuje dojem, že hlavnou príčinou smrti bolo práve očkovanie danou vakcínou. „Sťažovatelia tiež namietali skresľovanie už raz odvysielaných vyjadrení zosnulej učiteľky, zastrašovanie verejnosti a šírenie paniky medzi osobami, ktoré sú na očkovanie touto vakcínou objednaní,“ uviedla.

RTVS chcela zodpovedne informovať

K reportáži sa vyjadrila aj RTVS. Ako informovala jej hovorkyňa Andrea Pivarčiová, zámerom reportáže nebolo v žiadnom prípade odrádzať verejnosť od očkovania vakcínou AstraZeneca, ktorá bola schválená Európskou liekovou agentúrou a je v súčasnosti považovaná za bezpečnú. „Snahou RTVS je v rámci spravodajstva zodpovedne informovať verejnosť o celospoločenských témach, akou je aj aktuálne prebiehajúca vakcinácia proti ochoreniu COVID-19,“ vysvetlila.

Doplnila, že to bol aj dôvod zaradenia tejto reportáže dňa 12. marca do správ o 19:00, a to aj v nadväznosti na podobné prípady z iných krajín. Podotkla, že v reportáži odvysielali aj vyjadrenie hovorkyne ŠÚKL a virológa Borisa Klempu. V úvode reportáže malo podľa nej odznieť, že priama súvislosť úmrtia s očkovacou látkou nie je potvrdená.