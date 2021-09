Milanovej ministerstvo spustilo výzvu pre mikropodniky a malé podniky, peniaze získajú do pár týždňov

Ministerstvo kultúry SR v utorok spustilo výzvu pre „jednoosobové s.r.o.“, mikropodniky a malé podniky.

Ako informovala ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽaNO), oprávnenými žiadateľmi sú aj tí, ktorí uspeli aj vo výzvach Ministerstva hospodárstva SR či Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Žiadosť môžu podať aj tí, ktorí získali dotácie cez Fond na podporu umenia.

Prijímanie žiadostí do októbra

Milanová dodala, že na výzvu vyčlenili toľko peňazí, aby pokryli potreby každého oprávneného žiadateľa. Ministerstvo počíta s tým, že výzva sa týka zhruba 400 subjektov.

Predseda Asociácie hudobných klubov Slovenska (AHKS) pre média podotkol, že zapojiť by sa mohlo približne 600 subjektov.

Záujemcovia môžu poslať svoju žiadosť iba elektronicky do 31. októbra. Peniaze by mali získať do troch týždňov od samotného podania žiadosti. Rezort kultúry totiž plánuje posielať peniaze priebežne.

Tri skupiny žiadateľov

Žiadateľov ministerstvo kultúry rozdelilo do troch skupín. Do prvej skupiny patria tie právnické osoby, ktoré mali v roku 2019 tržby do 200-tisíc eur. Tí môžu očakávať dotáciu do 90 percent medziročného poklesu a maximálne 50-tisíc eur.

V druhej skupine sú tí, ktorých tržby sa pohybujú od 200-tisíc do 500-tisíc eur. Ministerstvo im môže pokryť 80 percent medziročného poklesu a najviac 75-tisíc eur. Do poslednej skupiny patria tie právnické osoby, ktoré mali tržby od 500-tisíc eur. Získať môžu 75 percent medziročného poklesu a maximálne 125-tisíc eur.

Nárok na dotáciu má žiadateľ, ak mal v roku 2020 preukázateľný medziročný pokles tržieb minimálne 30 percent. Musí mať tiež podané daňové priznanie za roky 2019 a 2020 a tiež schválenú riadnu účtovná závierku za účtovné obdobia rokov 2019 a 2020. Zameraná je na subjekty, ktoré sú klasifikované pod 37 NACE kódmi.