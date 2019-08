Miley Cyrus zverejnila prvý singel po rozchode s manželom, v texte je viacero odkazov na koniec ich vzťahu

Americká speváčka Miley Cyrus zverejnila prvý singel po rozchode so svojím manželom Liamom Hemsworthom. Video ku Slide Away sprístupnila na službách YouTube a Instagram.

V texte je viacero odkazov na koniec ich vzťahu. „Jedného dňa som sa zobudila a všetko sa zmenilo na prach,“ spieva napríklad v jednej časti piesne.

Pár sa spoznal v roku 2009 a svadba sa konala v decembri 2018. Minulú sobotu manželia potvrdili, že sa rozišli.

Miley Cyrus

… vlastným menom Destiny Hope Cyrus, sa preslávila účinkovaním v seriáli Hannah Montana (2006 – 2011). Okrem toho sa objavila v snímkach Hannah Montana – Film (2009), Sex v meste 2 (2010) či LOL (2012) a prepožičala tiež hlas jednej z postáv v animovanom filme Blesk (2008).

Na konte má zatiaľ šesť štúdioviek – Meet Miley Cyrus (2007), Breakout (2008), Can’t Be Tamed (2010), Bangerz (2013), vďaka ktorej získala nomináciu na cenu Grammy, Miley Cyrus And Her Dead Petz (2015) a Younger Now (2017).