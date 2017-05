Miley Cyrus zverejnila skladbu Malibu aj s videoklipom

BRATISLAVA 11. mája (WebNoviny.sk) – Americká speváčka a herečka Miley Cyrus predstavila novú pieseň Malibu, pričom tak spravila priamo prostredníctvom videoklipu.

Ide o prvý singel z jej pripravovanej šiestej štúdiovky, ktorej názov ani termín vydania však nie sú známe. Dvadsaťštyriročná rodáčka z Franklinu v štáte Tennessee vystúpi s novou skladbou na udeľovaní Billboard Music Awards, ktoré sa uskutoční 21. mája v Las Vegas.

Miley Cyrus

* vlastným menom Destiny Hope Cyrus, sa preslávila účinkovaním v seriáli Hannah Montana (2006 – 2011).

Okrem toho sa objavila v snímkach Hannah Montana – Film (2009), Sex v meste 2 (2010) či LOL (2012) a prepožičala tiež hlas jednej z postáv v animovanom filme Blesk (2008). V roku 2012 si zahrala Missi v sitkome Dva a pol chlapa (2003 – 2015).

Na konte má zatiaľ päť štúdioviek – Meet Miley Cyrus (2007), Breakout (2008), Can’t Be Tamed (2010), Bangerz (2013), vďaka ktorej získala nomináciu na cenu Grammy, a Miley Cyrus And Her Dead Petz (2015).

Informácie pochádzajú z webstránky pitchfork.com a archívu agentúry SITA.