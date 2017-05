Miliardár Usmanov opäť neuspel pri pokuse prevziať londýnsky Arsenal

LONDÝN 20. mája (WebNoviny.sk) – Ruský miliardár uzbeckého pôvodu Ališer Usmanov opäť neuspel so snahou prevziať anglický futbalový klub FC Arsenal.

Usmanov vlastní 30 percent akcií Arsenalu

Aktuálny majoritný akcionár tímu z metropoly Spojeného kráľovstva, americký podnikateľ Stan Kroenke v piatok odmietol 1,3 miliardy amerických dolárov (USD) za svoj 67-percentný podiel v londýnskom klube. Agentúre The Associated Press to prezradil anonymný zdroj.

Usmanov sa pokúša ovládnuť “kanonierov” od roku 2007, v súčasnosti vlastní 30 percent akcií. Napriek signifikantnej majetkovej účasti však dosiaľ nefiguruje v predstavenstve klubu. Bráni mu v tom práve Kroenke, ktorý argumentuje nedostatočnými investíciami Usmanova do hráčskeho kádra Arsenalu.

Kroenke vlastní aj ďalšie kluby

Kroenke sa neteší popularite medzi fanúšikmi. Nepozdáva sa im cenová politika vstupeniek, ani dlhé čakanie na ligový titul – Arsenal naposledy triumfoval v Premier League v roku 2004, v ostatnom čase sa môže pýšiť iba ziskom dvoch víťazstiev v domácom pohári – FA Cupe (2014 a 2015).

Pred nedeľňajším záverečným 38. kolom najvyššej anglickej súťaže 2016/2017 figuruje na 5. mieste v tabuľke, na štvrté miesto znamenajúce účasť v Lige majstrov má jednobodové manko. Arsenal v tohtosezónnej ligovej derniére na Emirates Stadium privíta od 16.00 h SELČ Everton.

Kroenke okrem “The Gunners” vlastní aj športové kluby v zámorí: Los Angeles Rams (NFL) a Colorado Rapids (MLS). Usmanov sa angažuje v ťažobnom priemysle či v médiách, je hlavným akcionárom ruskej alternatívy facebooku – vkontakte. Špecializovaný ekonomický magazín Forbes odhaduje hodnotu Arsenalu na dve miliardy amerických dolárov.