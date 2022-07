Miliardy z eurozdrojov sú lákavé na rozkradnutie v nasledujúcich rokoch, píše Matovič na Facebooku k ultimátu SaS

Líder hnutia OĽaNO a minister financií Igor Matovič na sociálnej sieti Facebook píše, že mafia urobí aj nemožné, aby „pomohla” 1. septembra protikorupčnú vládu povaliť.

„Uvoľniť Fica, Pellegriniho a spol. zo zovretia NAKA stojí za to a 26 miliárd eur z eurozdrojov lákavých na rozkradnutie v nasledujúcich 5 rokoch stoja za to … prejsť im cez rozum stojí za to tiež,“ uviedol a dodal, že sa nemáme báť.

Matovič statusom zrejme reagoval na rozhodnutie strany Sloboda a Solidarita (SaS), ktorá tento týždeň „roztrhala“ koaličnú zmluvu s tým, že vo vláde nemá byť práve on a premiér Eduard Heger (OĽaNO) má podľa predsedu SaS Richard Sulíka prísť s návrhom novej zmluvy do 31. augusta. Pokiaľ tak neurobí, ministri za SaS podľa Sulíka podajú demisiu.