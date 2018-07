Miliónom ľudí na severovýchode Indie hrozí, že ich vyhlásia za ilegálnych imigrantov

GUVÁHÁTÍ 30. júla (WebNoviny.sk) – India zverejnila návrh zoznamu občanov severovýchodného štátu Ásam.

Chýbajú na ňom však štyri milióny ľudí, ktorých indická národnosť podľa vlády nie je istá. Vláda tvrdí, že za posledné desaťročia prišli do Indie zo susedného Bangladéša ilegálne státisíce ľudí a usadili sa na severovýchode krajiny. Bangladéš tieto tvrdenia odmieta.

Proces zápisov do Národného registra občanov sa začal v roku 2015. Úrady z 32,9 milióna žiadateľov schválili a zahrnuli do zoznamu 28,9 milióna mien. Odmietnutí žiadatelia sa voči rozhodnutiu môžu odvolať do 30. septembra. Až dovtedy žiadneho z nich nevyhlásia za ilegálneho imigranta.