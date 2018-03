Militanti z Boko Haram prepustili všetky unesené školáčky, dedinčanom však poslali varovanie

LAGOS 21. marca (WebNoviny.sk) – Militanti zo skupiny Boko Haram prepustili takmer všetky zo školáčok, ktoré uniesli minulý mesiac z nigérijského mesta Dapchi. Informuje o tom agentúra Associated Press s odvolaním sa na viacerých svedkov a vládu.

Militanti prišli do Dapchi približne o 2:00 miestneho času v deviatich vozidlách a dievčatá nechali stáť v centre mesta. Jeden zo svedkov Ba’ana Musa uviedol, že po tom, ako vystrašení miestni obyvatelia, ktorí sa pred militantmi skryli, vyšli zo svojich domovov, im extrémisti oznámili, „že to je pre nich všetkých varovanie“. „Urobili sme to z ľútosti. Nikdy nedávajte vaše dcéry znova do školy,“ vyjadrili sa údajne militanti.

Vláda oznámila, že zo 110 unesených žiačok zatiaľ potvrdili oslobodenie 101 z nich. Tento počet sa však môže zmeniť po tom, čo úrady zdokumentujú aj zostávajúce dievčatá.

Minister pre informácie Lai Mohammed prostredníctvom vyhlásenia informoval, že za dievčatá nezaplatili výkupné. Školáčky podľa neho prepustili „vďaka utajeným snahám a s pomocou niektorých priateľov štátu“, pričom ich prepustenie bolo „bezpodmienečné“.

Školáčky po prepustení previezli do nemocnice, kde sú s nimi v súčasnosti poradcovia. Dievčatá zostanú v karanténe a podrobia sa konzultáciám. Potom sa budú môcť vrátiť do ich škôl, informoval Mohammed.

Islamisti z Boko Haram uniesli dievčatá z Dapchi 19. februára pri ozbrojenom útoku na ich školu. Útok vyvolal spomienky na únos 276 dievčat zo školy v Chiboku z roku 2014. Po štyroch rokoch je približne 100 z nich stále nezvestných. Niektoré dievčatá, ktoré vtedy militanti z Boko Haram uniesli, si svojich únoscov museli zobrať za manželov, pričom mnohé im aj porodili deti.