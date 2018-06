Miloš Bubela opúšťa HC ’05 iClinic Banská Bystrica, bude hrať v českej extralige

BANSKÁ BYSTRICA 7. júna (WebNoviny.sk) – Hokejista Miloš Bubela zmení dres, z mužstva majstra Slovenska HC ’05 iClinic Banská Bystrica smeruje do českej najvyššej súťaže. S ktorým z tamojších tímov podpíše zmluvu sa rozhodne čoskoro.

Päť rokov v zámorí

Zotrvanie v Banskej Bystrici aktuálne neprichádza v úvahu. „V Česku je niekoľko klubov, ktoré sa o mňa zaujímajú a rokujem s nimi. Pre jeden z nich sa zrejme rozhodnem. Definitíva by mala padnúť v priebehu budúceho týždňa. S Banskou Bystricou som o predĺžení zmluvy nerokoval,“ uviedol 25-ročný krídelník pre web cikycaky.sk.

Vlani zamieril na Slovensko po vyše piatich rokoch v zámorí, svoje rozhodnutie rozhodne neľutuje. „Bola to výborná sezóna s výborným tímom, ktorý hral najskôr Ligu majstrov, čo nám veľmi pomohlo. Oťukali sme sa v zápasoch proti silným tímom z iných líg a potom sme sa prezentovali počas celého roka slušnými výkonmi. To viedlo až k titulu. Bola to naozaj skvelá sezóna so všetkým, čo k tomu patrí,“ myslí si Bubela.

Pozvánka do národného tímu

Dosiaľ posledný ročník v Severnej Amerike absolvoval v nižšej ECHL. „Na milión percent mi dala sezóna v Banskej Bystrici viac. Hral sa tu hokej, ktorý mi vyhovoval viac. Bolo to viac o technike, dostal som taktiež viac príležitostí, mohol som sa ukázať aj v národnom tíme. Všetky tieto veci spolu vytvorili oveľa lepší rok, ako ten minulý,“ vyhlásil rodák z Banskej Bystrice.

Výkony v najvyššej slovenskej súťaži Tipsport lige mu priniesli pozvánku do národného tímu, tréner Craig Ramsay ho napokon nominoval aj na zimné olympijské hry 2018 v kórejskom Pjongčangu. Spolu s prvenstvom medzi domácou elitou to považuje za doterajší vrchol kariéry. „Áno, jednoznačne to je tak. „Vyhrať titul a zúčastniť sa ZOH v jednom roku je úžasné,“ uzavrel Bubela.