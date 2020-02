Mimoriadna schôdza Národnej rady SR nebola zákonná, tvrdí Beblavý, Erik Tomáš to odmieta

Mimoriadna schôdza Národnej rady SR bola zvolaná a otvorená nezákonne. Uviedol to v relácii RTVS Sobotné dialógy Miroslav Beblavý z koalície strán Progresívne Slovensko a Spolu – občianska demokracia.

Erik Tomáš (Smer-SD) tieto tvrdenia odmieta, podľa jeho názoru stranu Smer – sociálna demokracia viedlo k presadeniu 13. dôchodku či dvojnásobných rodinných prídavkov správanie sa opozície. Parlament bol v závere uplynulého pracovného týždňa neuznášaniaschopný. Schôdza bude pokračovať v utorok 25. februára.

„Z vecného hľadiska ide o jasnú predvolebnú korupciu. Nie je možné zdôvodniť porušovania zákona tým, že opozícia nám niečo vyčítala. Ja si myslím, že sociálne je ľuďom pomáhať tam, kde to ide, a nie ich klamať a nemať na to peniaze. Parlament bol jednoznačne zvolaný nezákonne,“ uviedol Beblavý. Líder strany Spolu – občianska demokracia dodal, že strana Smer-SD má paniku z klesajúcich preferencií.

Erik Tomáš tvrdí, že opatrenia nie sú populizmom. „Nikto nemôže povedať, že vyťahujeme sociálne opatrenia iba pred voľbami. Mali sme to v programových prioritách, ale keďže nás pravicové strany obviňovali, že sú to iba prázdne sľuby, tak sme sa rozhodli, že to presadíme pred voľbami. Schôdza bola zvolaná a otvorená zákonne. Nič nie je protizákonné,“ povedal Tomáš.