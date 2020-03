Mimovládka Transparency žiada zmenu volebného zákona, vyburcovali ju poštári

Mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) bude u novozvolených politických strán iniciovať zmenu volebného zákona, aby bolo možné prejaviť podporu komukoľvek pod podmienkou transparentnosti financovania takejto činnosti. Agentúru SITA o tom informoval právnik z TIS Robert Vaško.

Reagoval tak na to, že Odborový zväz pôšt a logistiky (OZ PaL) zaslal pred voľbami poštárom list, v ktorom ich vyzval, aby išli voliť svojich kolegov poštárov kandidujúcich za politickú stranu Dobrá voľba. Vaško zdôraznil, že predmetný list vykazuje znaky volebnej kampane. Zároveň však upozornil, že zákon by nemal obmedzovať ústavné práva nekandidujúcich osôb na slobodu prejavu a šírenie informácií.

OZ PAL vyzývalo poštárov, aby volili kolegov

V liste sa okrem iného píše: „Kolegovia, poštári, v sobotu 29. februára sa konajú voľby do Národnej rady SR. Využite Vaše právo a choďte voliť. Niektorí z našich kolegov odborárov kandidujú za poslancov do NR SR za politickú stranu Dobrá voľba, ktorej číslo kandidačnej listiny je dva. Ich zvolenie do NR SR garantuje presadzovanie cieľov Slovenskej pošty, a. s. Je potrebné ju zachovať v rukách nás všetkých – štátu. Pokiaľ Vám to presvedčenie dovolí, zvážte Vaše zapojenie do parlamentných volieb 29. februára a dajte dôveru tým, ktorí nás môžu v NR SR zastupovať,“ vyzvalo Predsedníctvo a Rada OZ PaL.

„Pri zohľadnení skutočnosti, že volebnú kampaň môžu viesť len kandidujúce subjekty, sa javí, že ide o porušenie zákona o volebnej kampani, a to z dôvodu vedenia volebnej kampane neoprávnenou osobou. K tomu je však potrebné dodať, že zákon by nemal obmedzovať ústavné práva nekandidujúcich osôb na slobodu prejavu a šírenie informácií,“ priblížil Vaško.

V TIS totiž podľa jeho slov považujú za absurdné, aby bola verejnosť takýmto spôsobom limitovaná a nemohla vyjadrovať pred voľbami slobodne svoj názor. „Po voľbách preto budeme u novozvolených strán iniciovať otvorenie volebných zákonov a explicitné zavedenie možnosti viesť kampaň respektíve prejavovať podporu komukoľvek, a to pod podmienkou transparentnosti financovania takejto činnosti,“ dodal právnik.

Združenie chcelo pomôcť presadiť záujmy Slovenskej pošty

Predsedníčka OZ PaL Žofia Lehotská v reakcii na to pre agentúru SITA uviedla, že na zasadnutí Rady a Predsedníctva OZ PaL bola predložená požiadavka kolegov odborárov o podporu pri ich kandidatúre do NR SR, ktorú uznesením schválili. Chceli podľa nej, aby v prípade ich zvolenia do NR SR presadili záujmy Slovenskej pošty, a.s.

„Nie sme si vedomí toho, že táto informácia, ktorá bola zaslaná predsedom základných odborových organizácií, by mala znaky volebnej kampane. Odborový zväz uvedenú požiadavku zaslal predsedom základných odborových organizácií, pričom použil ich adresy, s ktorými pravidelne komunikujeme,“ ozrejmila Lehotská.

Špecialistka Slovenskej pošty, a. s. pre styk s verejnosťou Eva Rovenská pre agentúru SITA zdôraznila, že Slovenská pošta nemá dosah na riadenie odborových zväzov, v ktorých sa združujú zamestnanci Slovenskej pošty. Od aktivity odborárov sa dištancovala aj strana Dobrá voľba, ktorá sa nakoniec nedostala do parlamentu.

