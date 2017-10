Minimalizmus, udržateľná móda ale aj kozmická uletenosť. Fashion LIVE! odštartoval prvým prehliadkovým dňom

Bratislava, 19. október 2017 ( WBN/PR ) – Módne podujatie Fashion LIVE! má úspešne za sebou prvý prehliadkový deň, v ktorom návštevníkom prinieslo naozaj pestré dizajnérske kolekcie zo Slovenska i zahraničia. Samostatný blok prehliadok s názvom GREEN CARPET predviedol dokonalú ukážku udržateľnej módy a upcyklovaných kúskov odevu, svoje najnovšie kolekcie predstavili dizajnéri Jakub Straka, Ivana Rosová, Klaudia Markiewicz, Andrea Pojezdálová a módna značka Twinset a nechýbali ani mladé dizajnérske talenty z Ateliéru 343.

O otvorenie prvého dňa módneho podujatia sa postarali talentovaní študenti Ateliéru 343 z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Nasledovalo predstavenie najnovšej kolekcie Jakuba Straku, dizajnérka Ivana Rosová predviedla nadčasovú elegantnú ženskú kolekciu, pre ženy, po ktorej patrilo mólo samostatnému bloku prehliadok GREEN CARPET s udržateľnou módou. V neskorších večerných hodinách ste mohli vidieť značku TWINSET s jesennou a zimnou kolekciou a mladú poľskú dizajnérku Klaudiu Markiewicz s dámskou kolekciou inšpirovanou vesmírnymi motívmi. O záver večera sa postarala víťazka predošlého ročníka Andrea Pojezdálová s kolekciou rozvíjajúcou tému hľadania podstaty a sebareflexie.

16:00 – ATELIÉR 343

V rámci mladej generácie nádejných dizajnérov predstavili svoju tvorbu študentky Anna Gregušová, Erika Daxnerová, Zuzana Trtolová, Nora Čanecká, Barbora Jakubová, Terézia Šišková, Lucia Švecová, Kristína Polačková a Terézia Feňovčíková. Svojimi kolekciami reagujú na zadané témy, reflektujú historické a sociálne súvislosti v odievaní, interpretujú konkrétne umelecké diela do odevu a hľadajú vlastný individuálny výraz.

17:00 – JAKUB STRAKA

Slovenský talentovaný dizajnér uviedol na Fashion LIVE! najnovšiu kolekciu s názvom „Putujúce Hviezdy/Wandering Stars“, ktorá dávala pocítiť strach z vykročenia do neznáma, strach z nedostatku, z odmietnutia a strach z budúcnosti. Paleta modrej, striebornej a šedej bola na móle prežiarená slnečnou žltou. Práve tá predstavovala vo forme prepletaných šnúr spojenie s prostredím, v ktorom sám dizajnér vyrastal a vnášala pozitívnu víziu do budúcnosti. Ľahký ľanový materiál bol stavaný do kontrastu s lesklými hodvábnymi priadzami a strieborným neoprénom.

18:00 – IVANA ROSOVÁ

Dizajnérka Ivana Rosová predviedla novú kolekciu „Timeless Chic“ určenú na jeseň/zimu 2017, ktorá je inšpirovaná nadčasovou dámskou módou a nepodlieha rýchlemu kolobehu dnešného sveta. Kolekcia stvárnila jemné ženské línie a vytvorila klasickú, no zároveň štýlovú eleganciu pre ženy podmaňujúce si svet biznisu. Do šatníka prináša veselé teplé a žiarivé farby jesennej prírody, čím sa snaží nahradiť častú pochmúrnosť, ktorá po lete nastáva. Zimná kolekcia sa nesie nielen v čierno-bielych tónoch, ale nájdu sa v nej aj pastelové kombinácie.

19:00 – GREEN CARPET: NOSENE, MAJA BOŽOVIČ, BARTINKI

Novinkou tohtoročného Fashion LIVE! bol samostatný blok prehliadok GREEN CARPET venovaný udržateľnej móde, kde je cieľom poukázať na hodnotu odevu v zmysle ich nadčasovosti, využívania prírodných a neškodných materiálov alebo recyklovania. V rámci prehliadky sme videli modely značiek Nosene, Bartinki a návrhárku Maju Božovič.

NOSENE

Vo svojich kolekciách s názvom Renewals by Nosene sa módna značka Nosene venuje vytváraniu upcyklovaných udržateľných a minimalistických kúskov odevu, ktoré sú vytvorené z poškodených materiálov alebo textilného odpadu. Jednoduchosť, voľnosť a deformácia predstavovali hlavné črty kolekcie v kombinácií s jednoduchými strihmi a s cieľom zamerať sa na tvorbu žiadneho, prípadne minimálneho odpadu. Značka spojila svoju doterajšiu minimalistickú tvorbu s novými nápadmi a ideami, ktoré zhmotnili do 15 finálnych modelov. Dominovali v nich zemité farby doplnené chladnou sivou a čiernou, jemnou bielou a béžovou.

MAJA BOŽOVIČ

Slovenská módna dizajnérka Maja Božovič pochádzajúca zo Srbska sa predstavila s novou kolekciou „Luxury problems“, v ktorej sa zaoberá otázkami osobnej alebo kolektívnej identity. V tvorbe sa riadi myšlienkou „upcycle a recycle“ a experimentuje s materiálmi ako drevo, ľan, bavlna, vlna a hodváb, ktoré získava od certifikovaných ekologických dodávateľov. Otázka „Kto sme?“ sa v jej tvorbe týka prevažne duševného rozmeru človeka, ľudských preferencií, hodnôt a túžob. Každý z dizajnov je jedinečný v detailoch, tvare zošitia reprezentujúci aj autorkinu osobnosť a unikátny rukopis.

BARTINKI

Slow fashion značka Bartinki pod vedením zakladateľky Martiny Marekovej Kuipers produkuje unikátne kúsky a limitované edície, využívajúc vintage a nechcené materiály akými sú zvyšky látok, či poškodené textílie z iných prevádzok. Každý kúsok je starostlivo vyrobený s ohľadom na kvalitu a komfort s nadčasovým dizajnom, čo sme mohli naživo vidieť aj na prehliadkovom móle Fashion LIVE!.

20:00 – TWINSET

Módna značka Twinset prinesla na mólo kolekciu jeseň/zima 2017 v duchu silnej nezávislej ženy, ktorá sa nebojí vkročiť do chladnejších dní s gráciou a odhodlaním užiť si naplno každý deň. Rozmanitosť materiálov ako i široká škála farieb a vzorov dodala modelom jedinečnosť a charakteristickú črtu talianskej elegancie. Nesmrteľné pruhy v rôznych farebných prevedeniach, kvetiny či zvieracie vzory dopĺňali monochromatickosť kolekcie. Príťažlivú ženskosť podporili i jemné detaily na doplnkoch, v podobe mašličiek, srdiečok, sieťovaných pančúch, či kožušinových a pierkových detailov. Nezávislosť a temperament zvýraznili rôzne druhy obuvi, od rebelských „bajkerov“, cez tenisky až k lodičkám a čižmám rôznych tvarov, materiálov a výšky opätkov. Kolekcia bola doplnená aj o nadčasové kožušinové vesty a kabáty.

21:00 – KLAUDIA MARKIEWICZ

Poľská návrhárka Klaudia Markiewicz sa po minuloročnom úspechu zúčastňuje podujatia Fashion LIVE! už po druhýkrát a tentoraz s vesmírnou kolekciou „AFTER AGE SS18“. Dámska kolekcia na jar/leto 2018 je doslovne inšpirovaná vesmírnymi a post-apokalyptickými motívmi. Veľký vplyv na dizajnový proces mali aj kultové filmy 80-tych rokov ako napríklad Mad Max, Terminátor, Votrelec, Blade Runner alebo Total Recall. Kolekcia v sebe nesie futuristické prvky, ktoré dizajnérka mieša s atmosférou charakteristickou pre 80-te roky.

22:00 – ANDREA POJEZDÁLOVÁ

Záver prvého dňa patril víťazke minuloročnej ceny Najlepší dizajnér Fashion LIVE! Andrei Pojezdálovej s novou kolekciou „Eremita“, v ktorej rozvíja tému hľadania podstaty a sebareflexie a významovo nadväzuje na svoju predošlú kolekciu NOIR. Aktuálna kolekcia reflektuje tému pustovníkov izolovaných od davu, aby bez tlaku spoločnosti a zaužívaných schém hľadali svoj hlbší význam. Tento význam hľadá dizajnérka aj v etických otázkach voči konvenciám, rýchlo striedajúcim sa trendom a konzumu. Nosnými materiálmi kolekcie boli aj použité kúsky, s ktorými Andrea experimentovala a vytvorila z nich originály, ktoré sú alternatívou voči masovej produkcii.

Nás dnes čaká druhý prehliadkový deň, v ktorom uvidíme dizajnérov Petru Kubíkovú, Barboru Kubi, Marcela Holubca W. s Ašotom Haasom, Martina Havela a Borisa Hanečku s Danou Vodou. Nebudú chýbať ani módne značky Puojd, Blažek a študenti z Budapest Metropolitan University.

