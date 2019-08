Minimálna mzda by mala tvoriť 60 percent priemerného zárobku, Smer-SD predloží návrh zákona

Poslanci NR SR za Smer-SD predložia do parlamentu návrh novely zákona o minimálnej mzde, podľa ktorého by najnižšie hrubé zárobky na Slovensku od roku 2021 tvorili najmenej 60 % z priemernej mzdy na Slovensku.

Objektívne faktory vo vzorci

Na stredajšej tlačovej besede o tom informoval predseda strany Smer-SD Robert Fico. V roku 2021 by minimálna mzda mala tvoriť 60 % z priemernej mzdy na Slovensku v roku 2019. „Bude to niečo nad 600 eur,“ povedal.

Vzorec by podľa neho stanovoval len najnižšie možné zvýšenie minimálnej mzdy, pričom zamestnávatelia a odborári by sa mohli dohodnúť aj na vyššej sume minimálnych hrubých zárobkov.

„Vnášame do výpočtu minimálnej mzdy objektívne faktory,“ povedal Fico. O návrhu novely zákona by mal parlament rokovať na septembrovej schôdzi Národnej rady SR.

Prelomový zákon

Návrh novely zákona o minimálnej mzde označil Fico za prelomový zákon, ktorý má od roku 2021 novým spôsobom určovať sumu minimálnej mzdy. Tento návrh podľa neho vznikal v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. „Máme stále len siedmu najnižšiu minimálnu mzdu z 22 členských krajín Európskej únie, ktoré ju majú zavedenú,“ upozornil.

Od začiatku budúceho roka sa podľa Fica minimálna mzda pravdepodobne zvýši zo súčasných 520 eur na 580 eur, ako to navrhuje minister práce a sociálnych vecí Ján Richter. „Je to výrazné, primerané zvýšenie,“ povedal.

Najnižšie hrubé zárobky by mali od budúceho roka stúpnuť o 11 %, čo šéf Smeru považuje za razantný nárast minimálnej mzdy. Keďže sa sociálni partneri na budúcoročnej sume minimálnej mzdy nedohodli, vláda podľa Fica zrejme vydá nariadenie o minimálnej mzde v sume 580 eur.

Rešpektujú iné názory, ale nesúhlasia

Podľa šéfa Smeru má byť výhodné pracovať, čo súčasná suma minimálnej mzdy nie celkom spĺňa. „Chceme, aby bola motivujúca, ale stále to nie je ono,“ tvrdí. Za motivačnú by Fico považoval minimálnu mzdu vo výške okolo 700 eur.

„Rešpektujeme aj iné názory, ale nesúhlasíme s nimi,“ odkázal predseda Smeru zamestnávateľom. Zopakoval, že výška minimálnej mzdy nemá vplyv na zamestnanosť a hospodársky rast na Slovensku.

Podľa makroekonomickej prognózy Inštitútu finančnej politiky pri ministerstve financií z júna tohto roka by priemerná mzda na Slovensku za rok 2019 mohla predstavovať 1 081 eur. Ak sa tento predpoklad naplní, v roku 2021 by minimálna mzda podľa navrhovanej novely zákona dosiahla takmer 650 eur.

Sociálni partneri sa nedohodli

Sociálni partneri sa na pondelkovom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR na výške minimálnej mzdy na budúci rok nedohodli. Ministerstvo práce predložilo na rokovanie tripartity návrh na zvýšenie minimálnej mzdy od začiatku budúceho roka zo súčasných 520 eur na 580 eur, teda o 11,5 %.

Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR presadzovala zvýšenie najnižších hrubých zárobkov na 607,80 eura a zamestnávatelia žiadali minimálnu mzdu upraviť na 552,20 eura.

„Na rokovanie vlády predložím návrh na zvýšenie minimálnej mzdy na 580 eur,“ povedal po rokovaní tripartity minister práce a sociálnych vecí Ján Richter. Vláda však podľa neho môže schváliť aj inú ako navrhovanú výšku minimálnej mzdy na rok 2020.

Nastávajú ťažké ekonomické časy

Viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR Roman Karlubík upozornil na to, že nastávajú ťažké ekonomické časy, keďže medziročný rast slovenskej ekonomiky v druhom kvartáli spomalil z 3,7 % na 1,9 % a negatívne správy prichádzajú aj z Nemecka a Veľkej Británie. „Sú to avíza o tom, že Európa môže prísť do recesie,“ povedal.

Minimálna mzda sa podľa neho „v žiadnom prípade“ nemôže rekordne stúpnuť. „Spôsobí to, že podniky budú musieť ukončovať rozvojové programy a zníži sa počet pracovných miest o 5 až 12 percent,“ povedal. Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Mário Lelovský v pondelok takisto poukázal na spomalenie ekonomického rastu na Slovensku.

„Sú to už reálne čísla, automobilky a veľké oceliarske firmy prepúšťajú,“ zdôraznil. Ak by sa podľa neho minimálna mzda zvýšila o 60 eur, išlo by o doteraz najvyšší nárast minimálnych hrubých zárobkov. „Je to príliš veľká odvaha, príliš veľké riziko,“ tvrdí viceprezident RÚZ k návrhu ministerstva práce.

Nový mechanizmus

AZZZ v pondelok na rokovaní tripartity žiadala otvoriť rokovania o novom mechanizme, na základe ktorého by sa minimálna mzda pravidelne upravovala podľa vopred stanovených ukazovateľov.

Pevný mechanizmus pre úpravu výšky minimálnej mzdy by mal podľa RÚZ vychádzať z exaktných ekonomických ukazovateľov vývoja ekonomiky Slovenska a zabránil tak politickému rozhodovaniu.

Minimálna mesačná mzda na Slovensku sa od začiatku tohto roka zvýšila zo 480 eur na 520 eur. Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu tak stúpol na 2,989 eura z pôvodných 2,759 eura. Čistý príjem zamestnanca pracujúceho za minimálnu mzdu tak oproti vlaňajšku išiel nahor o 27,17 eura na 430,35 eura.