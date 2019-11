Minimálne dôchodky majú byť dostupnejšie, na bývalom príjme penzistu nebude záležať

aktualizované 28. novembra, 9:40

Sociálna poisťovňa od začiatku budúceho roka prizná minimálny dôchodok všetkým penzistom, ktorí získali aspoň 30 rokov dôchodkového poistenia bez ohľadu na to, z akého príjmu v daných rokoch platili sociálne odvody. Zo zákona sa totiž odstráni podmienka tzv. kvalifikovaného roku dôchodkového poistenia. Po 1. januári 1993 sú to len tie roky, v ktorých ročný hrubý príjem žiadateľa o dôchodok bol najmenej 24,1 % z ročnej priemernej mzdy na Slovensku v danom roku. Napríklad v minulom roku by túto podmienku splnil ten, kto by celý rok v hrubom zarábal aspoň 244 eur mesačne.

Ak sa zruší podmienka získania kvalifikovaného roku poistenia, nebude potrebné za minulý rok zarobiť v hrubom aspoň 244 eur mesačne. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý vo štvrtok schválila vláda. Kabinet zároveň schválil návrh, aby sa parlament novelou zákona zaoberal v skrátenom legislatívnom konaní.

Posúdenie nároku penzistu

Zrušenie podmienky kvalifikovaného roku dôchodkového poistenia má Sociálnej poisťovni umožniť skoršie a jednoduchšie priznanie minimálnej penzie, keďže poisťovňa nebude musieť testovať predošlý príjem penzistu.

Takéto riešenie v stredu predstavil predseda SNS Andrej Danko, ktorý sa na ňom dohodol s predsedom Smeru-SD Robertom Ficom a šéfom Mosta-Híd Bélom Bugárom. Šéfovi národniarov sa totiž nepáčilo, že by Sociálna poisťovňa posudzovala nárok penzistu na minimálny dôchodok príliš dlho.

Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Ľubomír Vážny totiž žiadal, aby mala poisťovňa čas na posúdenie nároku na minimálnu penziu až do konca októbra budúceho roka. S týmto návrhom však Vážny na rokovaní sociálneho výboru neuspel.

Musí byť dôchodkovo poistený

Ako po rokovaní vlády uviedol minister práce a sociálnych vecí Ján Richter, treba urobiť všetko pre to, aby tí, čo budú mať od začiatku budúceho roka nárok na minimálny dôchodok, tento dôchodok aj dostali. Z tohto dôvodu sa podľa neho upustí od zohľadňovania výlučne tzv. kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia, teda od toho, aby penzista aktuálne zarábal v hrubom aspoň približne 250 eur mesačne.

Po novom tak bude podľa ministra stačiť, aby bol penzista v danom roku dôchodkovo poistený. „Nevylučujem, že po roku sa môže táto situácia prehodnotiť,“ zdôraznil minister. Podľa premiéra Petra Pellegriniho by sa mohol návrhom novely zákona o sociálnom poistení zaoberať parlament budúci týždeň po tom, ako poslanci prerokujú návrh rozpočtu verejnej správy na rok 2020.

Miernejšie podmienky nároku na minimálny dôchodok zvýšia aj počet jeho poberateľov. V súčasnosti dostáva minimálnu penziu približne 50 tisíc penzistov. Ak by sa zachovala podmienka získania kvalifikovaných rokov, ich počet by od budúceho roka presiahol 200 tisíc.

Ak sa táto podmienka zo zákona vypustí, poberateľov minimálnej penzie bude ešte viac. „Dokonca by ešte viac, okolo 280 tisíc ľudí malo nárok na minimálny dôchodok,“ povedal v stredu šéf národniarov.

Obrovská diera do rozpočtu

Takýto zásah do dôchodkového systému tvrdo kritizuje nezaradený poslanec NR SR, exminister práce a sociálnych vecí Jozef Mihál. Ak sa pri posudzovaní nároku na minimálnu penziu budú započítavať všetky obdobia dôchodkového poistenia, podľa neho sa tým do rozpočtu Sociálnej poisťovne urobí obrovská diera.

Na priznanie minimálnej penzie bude totiž stačiť, aby človek v danom roku platil aspoň nejaké sociálne odvody. „Či mal príjem tisíc eur mesačne, 500 eur mesačne alebo jedno euro mesačne, to bude úplne jedno,“ zdôraznil. Sociálna poisťovňa tak podľa neho nebude musieť skúmať výšku príjmu penzistu v danom roku.

„Ak to takto urobíte, tak navŕtate takú dieru do Sociálnej poisťovne a tak zrušíte filozofiu prvého piliera, ako to tu nikdy nikto predtým neurobil, a to tu boli všelijakí diletanti,“ povedal. Ak sa podľa Mihála podmienka kvalifikovaných rokov pri priznávaní minimálnej penzie zo zákona vypustí, tak od 1. decembra začnú všetci tí, ktorí si vedia nastaviť výšku svojho príjmu, platiť sociálne odvody z jedného eura.

Sociálna poisťovňa tak podľa neho môže prísť z hľadiska jej príjmov o desiatky miliónov eur. „Prečo by mal niekto platiť odvody z 300 eur, keď ten istý dôchodok bude mať z jedného eura,“ upozornil.

30 rokov netreba odpracovať

Získanie najmenej 30 rokov dôchodkového poistenia pritom neznamená, že 30 rokov treba reálne odpracovať ako zamestnanec, či samostatne zárobkovo činná osoba.

Rok dôchodkového poistenia môže osoba získať aj ako poistenec štátu, ak sa napríklad na rodičovskej dovolenke stará o dieťa do šiestich rokov veku, opatruje ťažko zdravotne postihnutú osobu, či vykonáva osobnú asistenciu.

Pred 1. januárom 2004 mohla osoba získať rok dôchodkového poistenia napríklad aj počas vykonávania vojenskej služby, štúdia na strednej a vysokej škole, či dokonca aj počas obdobia, kedy bol človek nezamestnaný.

Pred 1. januárom 2001 sa ako obdobie dôchodkového poistenia uznávalo aj obdobie v evidencii nezamestnaných na úrade práce bez ohľadu na nárok na podporu v nezamestnanosti a jej výplatu, a od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003 započítavalo len obdobie, kedy sa nezamestnanému vyplácala podpora v nezamestnanosti.

Naviazanie na priemernú mzdu

Od začiatku budúceho roka sa zmení systém výpočtu minimálneho dôchodku. Podľa novely zákona o sociálnom poistení od poslancov za SNS sa minimálne dôchodky namiesto životného minima naviažu na priemernú mzdu na Slovensku.

Základná minimálna penzia po získaní 30 rokov dôchodkového poistenia tak bude od roku 2020 dosahovať 33 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. V budúcom roku tak minimálny dôchodok pri 30 rokoch poistenia dosiahne 334,30 eura.

V tomto roku pritom minimálna penzia pri 30 rokoch dôchodkového poistenia dosahuje 136 % zo sumy životného minima, teda 278,90 eura.

Pri získaní viac ako 30 rokov a menej ako 40 rokov dôchodkového poistenia sa základný minimálny dôchodok bude zvyšovať za každý rok o 2 % zo sumy životného minima a pri 40 a viac rokoch dôchodkového poistenia za každý rok o 3 % zo sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. Dve percentá zo sumy životného minima pritom v súčasnosti predstavujú 4,2 eura a tri percentá 6,3 eura.