Minimálne dôchodky sa od januára výrazne zvýšili. Máte na ne nárok?

Od začiatku tohto roka sú minimálne dôchodky výrazne vyššie a dostupnejšie väčšiemu počtu penzistov. Túto zmenu presadil končiaci predseda Národnej rady SR a predseda SNS Andrej Danko.

Zvýšenie súm najnižších možných dôchodkov a zmiernenie podmienok na ich priznanie spôsobilo to, že počet poberateľov minimálneho dôchodku sa takmer 3,5-násobne zvýšil. Kým do konca minulého roka malo na minimálny dôchodok nárok 51-tisíc penzistov, od začiatku tohto roka počet dôchodcov s minimálnou penziou stúpol na 176-tisíc.

Naviazanie minimálnych dôchodkov na priemernú mzdu

Do konca minulého roka bola základná suma minimálneho dôchodku naviazaná výlučne na životné minimum. Pre ľudí, ktorí počas života nadobudli 30 rokov dôchodkového poistenia, minimálny dôchodok dosahoval 136 % zo sumy životného minima, čo pre minulý rok predstavovalo 278,90 eura. Suma minimálnej penzie sa zvyšovala za každý ďalší rok dôchodkového poistenia o 2 percentuálne body a od 40 rokov o 3 percentuálne body zo sumy životného minima.

Napríklad pri 45 rokoch dôchodkového poistenia bola minimálna penzia vlani 352,80 eura, čo bolo 172 % zo sumy životného minima (teda 1,72-násobok životného minima). Od začiatku tohto roka platí hybridný systém zvyšovania minimálnych dôchodkov. Ten spočíva v tom, že základná suma minimálneho dôchodku je naviazaná na priemernú hrubú mzdu na Slovensku. Tvorí pritom 33 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

V tomto roku ide o tretinu z priemernej hrubej mzdy na Slovensku za rok 2018, čo predstavuje 334,30 eura. Oproti koncu minulého roka sa tak základná suma minimálneho dôchodku zvýšila o 55,40 eura. V roku 2021 má základný minimálny dôchodok dosahovať tretinu z priemernej hrubej mzdy na Slovensku za rok 2019. Keďže priemerná mzda na Slovensku za minulý rok predstavuje 1 092 eur, základná minimálna penzia má byť v roku 2021 vo výške 360,40 eura. V porovnaní s týmto rokom by tak stúpla o 26,10 eura, resp. o 7,8 %.

Dôchodky závisia aj od životného minima

Sumy minimálnych dôchodkov pri získaní 31 a viac rokov dôchodkového poistenia sa odvíjajú od základnej výšky minimálneho dôchodku, čím sú takisto naviazané na priemernú mzdu na Slovensku. Pribúda však ďalšia veličina, a tou je životné minimum.

Pri získaní viac ako 30 rokov a menej ako 40 rokov dôchodkového poistenia sa totiž základný minimálny dôchodok zvyšuje za každý rok o 2 % zo sumy životného minima. Pri 40 a viac rokoch dôchodkového poistenia minimálna penzia stúpa za každý rok o 3 % zo sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. Dve percentá zo sumy životného minima pritom v súčasnosti predstavujú 4,2 eura a tri percentá 6,3 eura.

Hybridnosť systému zvyšovania minimálnych penzií je teda daná tým, že napríklad pri 40 rokoch dôchodkového poistenia sa minimálny dôchodok medziročne zvyšuje nielen v závislosti od rastu priemernej mzdy na Slovensku, ale v malej miere aj v závislosti od nárastu sumy životného minima. Ak penzista dostával do konca minulého roka minimálny dôchodok, suma jeho minimálnej penzie sa v závislosti od počtu získaných rokov dôchodkového poistenia od začiatku tohto roka zvýšila o približne 55 až 58 eur.

Ak však dôchodca nebol do konca vlaňajška poberateľom minimálneho dôchodku a stal sa ním až začiatku tohto roka, jeho penzia vzrástla od 10 centov do 55 až 58 eur. Je tomu tak preto, že môže ísť napríklad o penzistu so 40 rokmi dôchodkového poistenia, ktorého dôchodok od 1. januára tohto roka po valorizácii dosahuje 371 eur.

Tento dôchodca ešte vlani nedostával minimálny dôchodok, keďže minimálna penzia pri 40 rokoch poistenia dosahovala 322 eur. Od začiatku tohto roka však minimálny dôchodok pri 40 rokoch poistenia predstavuje 378,50 eura, a preto sa dôchodok tohto penzistu zvýši o 7,50 eura na 378,50 eura.

TABUĽKA

Počet rokov dôchodkového poistenia Minimálny dôchodok v roku 2019 v eurách Minimálny dôchodok v roku 2020 v eurách Minimálny dôchodok v roku 2021 v eurách 30 278,90 334,30 360,40 31 283,00 338,50 ? 32 287,10 342,70 ? 33 291,20 347,00 ? 34 295,40 351,20 ? 35 299,50 355,40 ? 36 303,60 359,60 ? 37 307,70 363,80 ? 38 311,80 368,00 ? 39 315,90 372,20 ? 40 322,00 378,50 ? 41 328,20 384,80 ? 42 334,30 391,10 ? 43 340,50 397,40 ? 44 346,60 403,70 ? 45 352,80 410,00 ? 46 358,90 416,30 ? 47 365,10 422,60 ? 48 371,20 428,90 ? 49 377,40 435,20 ?

Pozn. Sumy minimálnych dôchodkov na rok 2021 pri získaní 31 a viac rokov dôchodkového poistenia ešte nie sú známe, keďže sa odvíjajú od výšky životného minima platnej k 1. januáru 2021. Suma životného minima platná k 1. januáru 2021 bude známa až v júli tohto roka.

Miernejšie podmienky na minimálny dôchodok

Sociálna poisťovňa od začiatku tohto roka priznáva minimálny dôchodok všetkým penzistom, ktorí získali aspoň 30 rokov dôchodkového poistenia bez ohľadu na to, z akého príjmu v daných rokoch platili sociálne odvody. Zo zákona sa totiž odstránila podmienka tzv. kvalifikovaného roku dôchodkového poistenia. Po 1. januári 1993 to boli len tie roky, v ktorých ročný hrubý príjem žiadateľa o dôchodok bol najmenej 24,1 % z ročnej priemernej mzdy na Slovensku v danom roku.

Napríklad v minulom roku by podmienku kvalifikovaného roku splnil ten, kto by celý rok v hrubom zarábal aspoň 263,20 eura mesačne. Zrušenie podmienky získania kvalifikovaného roku poistenia tak znamená, že nebude potrebné za minulý rok zarobiť v hrubom aspoň 263,20 eura mesačne.

Získanie najmenej 30 rokov dôchodkového poistenia pritom neznamená, že 30 rokov treba reálne odpracovať ako zamestnanec, či samostatne zárobkovo činná osoba. Rok dôchodkového poistenia môže človek získať aj ako poistenec štátu, ak sa napríklad na rodičovskej dovolenke stará o dieťa do šiestich rokov veku, opatruje ťažko zdravotne postihnutú osobu, či vykonáva osobnú asistenciu.

Pred 1. januárom 2004 mohla osoba získať rok dôchodkového poistenia napríklad aj počas vykonávania vojenskej služby, štúdia na strednej a vysokej škole, či dokonca aj počas obdobia, kedy bol človek nezamestnaný. Pred 1. januárom 2001 sa ako obdobie dôchodkového poistenia uznávalo aj obdobie v evidencii nezamestnaných na úrade práce bez ohľadu na nárok na podporu v nezamestnanosti a jej výplatu, a od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003 sa započítavalo len obdobie, kedy sa nezamestnanému vyplácala podpora v nezamestnanosti.