Minimálne dôchodky sa zmrazia, schválil parlament

Minimálne dôchodky sa pre 216-tisíc ich poberateľov od začiatku budúceho roka nebudú zvyšovať, zostanú v rovnakej výške ako v súčasnosti. Základná suma minimálnej penzie sa odpojí od priemernej mzdy na Slovensku. Obnoví sa aj zohľadňovanie len tzv. kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia pri posúdení nároku na minimálnu penziu.

Žiadateľovi o dôchodok sa tak z hľadiska nároku na minimálny dôchodok opäť vezmú do úvahy len tie roky poistenia, pri ktorých v hrubom zarábal mesačne najmenej 24,1 percenta z priemernej mzdy. Napríklad za rok 2019 by išlo o hrubý mesačný zárobok najmenej 263 eur. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú vo štvrtok schválil parlament.

Rezort práce pod vedením Milana Krajniaka (Sme rodina) tak opravuje nastavenie minimálnych dôchodkov, ktoré koncom minulého roka v parlamente presadili poslanci NR SR za SNS. Schválením novely zákona má Sociálna poisťovňa v budúcom roku ušetriť 59 miliónov eur, v roku 2022 zhruba 76 miliónov eur a v roku 2013 približne 103 miliónov eur.

Suma minimálnych dôchodkov sa zvýšila skokovo

Ministerstvo práce upozorňuje na to, že naviazaním minimálneho dôchodku na priemernú mzdu na Slovensku sa suma minimálneho dôchodku skokovo zvýšila na úroveň, ktorú by prirodzeným rastom sumy životného minima dosiahla až počas niekoľkých rokov.

„Je preto dôvodné, aby sa v súlade s pôvodným účelom minimálneho dôchodku k opätovnému zvyšovaniu sumy minimálneho dôchodku pristúpilo až po tom, keď suma predstavujúca 136 percent sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu prekročí sumu 334 eur a 30 eurocentov,“ upozorňuje rezort.

Minimálny dôchodok pri získaní 30 tzv. kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia bude od začiatku budúceho roka naďalej 334,30 eura. Pri 40 kvalifikovaných rokoch penzijného poistenia minimálny dôchodok dosahuje 378,50 eura a pri 45 rokoch poistenia 410 eur.

Počet penzistov sa znásobil

Poslanci schválili aj pozmeňujúci návrh, aby sa podmienka zaplatenia poistného, ktorého splatnosť sa pre krízovú situáciu odložila (zákonom alebo nariadením), považovala za splnenú, ak poistenec zaplatí poistné najneskôr do konca tretieho kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom skončila krízová situácia.

Týmto krokom sa má zabezpečiť čerpanie nemocenských a dôchodkových dávok, keďže zaplatenie poistného je jednou z podmienok nároku na dávku. „Ak platiteľ poistného nezaplatí toto poistné v ustanovenej lehote, bude táto podmienka nesplnená od vzniku nároku, čo znamená, že príjemca dávky bude musieť vrátiť priznanú dávku, resp. jej adekvátnu časť,“ uvádza sa v schválenom návrhu.

Od začiatku tohto roka sú minimálne dôchodky vyššie a dostupnejšie oveľa väčšiemu počtu penzistov. Minimálne penzie sa totiž namiesto životného minima naviazali na priemernú mzdu na Slovensku. Základná minimálna penzia po získaní 30 rokov dôchodkového poistenia od začiatku januára dosahuje 33 percent z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

V tomto roku tak minimálny dôchodok pri 30 rokoch poistenia predstavuje 334,30 eura, čo je oproti vlaňajšku nárast o 55,40 eura. Od začiatku budúceho roka mal pôvodne vzrásť na 360,40 eura, čím by stúpol o ďalších 26,10 eura. Kým vlani dostávalo minimálny dôchodok približne 51-tisíc penzistov, v tomto roku ich počet stúpol na 176-tisíc, v roku 2021 sa mal zvýšiť na 216-tisíc a v roku 2022 malo minimálnu penziu dostávať už 234-tisíc ľudí.