Minimálne sociálne odvody živnostníkov by sa mohli znížiť o 63 eur, navrhujú Mihál s Beblavým

BRATISLAVA 15. januára (WebNoviny.sk) – Nezaradení poslanci NR SR Jozef Mihál a Miroslav Beblavý predložili do parlamentu návrh novely zákona o sociálnom poistení, podľa ktorého by sa mali samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) od začiatku budúceho roka znížiť povinné minimálne sociálne odvody.

Minimálne sociálne odvody by sa podľa ich návrhu určovali z vymeriavacieho základu vo výške 30 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov, kým v súčasnosti je vymeriavacím základom polovica z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. „Predložený návrh znamená zníženie minimálneho poistného na sociálne poistenie približne o 63 eur mesačne, respektíve o 756 eur ročne,“ uviedli opoziční poslanci.

Nárok na dôchodok

Pri predpoklade, že priemerná mzda za rok 2017 bude približne 950 eur, by minimálnym vymeriavacím základom na výpočet sociálnych odvodov pre SZČO bola podľa navrhovateľov v roku 2019 suma 285 eur a minimálne poistné na sociálne poistenie by bolo približne 94,50 eura mesačne, respektíve 1 134 eur ročne.

„Pri súčasnom platnom právnom stave bude v roku 2019 minimálny vymeriavací základ vo výške približne 475 eur a minimálne poistné na sociálne poistenie bude približne 157,50 eur mesačne, respektíve 1 890 eur ročne,“ upozorňujú Mihál s Beblavým.

Zníženie minimálneho vymeriavacieho základu na 30 % z priemernej mzdy navrhli opoziční poslanci vzhľadom na to, že pri takejto výške minimálneho základu by mala SZČO ešte nárok na minimálny dôchodok. Zníženie minimálnych sociálnych odvodov by sa pritom vzťahovalo aj na dobrovoľne poistené osoby.

„U nich je však vecou ich vlastného slobodného rozhodnutia, či možnosť nižšieho minimálneho základu využijú alebo si ponechajú vymeriavací základ vyšší,“ uviedli opoziční poslanci.

Priemerná mzda stúpla

Ak by sa znížil minimálny vymeriavací základ na platenie sociálnych odvodov pre SZČO, klesla by aj hranica príjmu pre posudzovanie, či bude SZČO povinne poistená v Sociálnej poisťovni. Povinne poistená v Sociálnej poisťovni by bola podľa návrhu poslancov od 1. júla 2019 taká SZČO, ktorej hrubý príjem z podnikania by bol za rok 2018 vyšší ako približne 3 420 eur. Od 1. júla tohto roka pôjde pritom o hranicu hrubého príjmu vo výške 5 472 eur.

Minimálne sociálne odvody pre SZČO od začiatku januára tohto roka stúpli o 4,81 eura na 151,16 eura mesačne. Stalo sa tak vzhľadom na to, že priemerná mzda na Slovensku podľa Štatistického úradu SR v roku 2016 medziročne vzrástla o 3,3 % na 912 eur.

Minimálny vymeriavací základ pre SZČO na platenie odvodov je totiž naviazaný na vývoj priemerných hrubých zárobkov zamestnancov, a preto sa od začiatku januára 2018 upravil smerom nahor takisto o 3,3 %, a to na 456 eur. Vyššie minimálne sociálne odvody SZČO prvýkrát zaplatia za január 2018, a to najneskôr do 8. februára 2018. Minimálne sociálne odvody platí približne 133-tisíc SZČO.

Bývalá vláda Roberta Fica od začiatku roka 2013 zvýšila minimálny vymeriavací základ pre SZČO z pôvodných 44,2 % na 50 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Na rok 2018 je preto minimálny vymeriavací základ pre SZČO vo výške 456 eur.