Minister Drucker síce nič nepokazil, ale podľa komory sestier nič zásadné nespravil

BRATISLAVA 15. decembra (WebNoviny.sk) – Minister zdravotníctva Tomáš Drucker v roku 2017 síce nič závažné nepokazil, no ani nič zásadné nespravil, skonštatovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA).

Ako na piatkovej tlačovej besede vysvetlila prezidentka komory Iveta Lazorová, minister neprišiel s dlho očakávanými kľúčovými opatreniami, ktoré by systémovo riešili slovenské zdravotníctvo.

SKSaPA však verí, že šéf rezortu zdravotníctva bude v budúcom roku aktívnejší a príde s takými opatreniami, ktoré pocítia nielen pacienti, ale aj sestry či ostatní zdravotníci.

Druckerove opatrenia sú „kozmetické“

Komora však oceňuje, že Drucker prišiel s prvými opatreniami, no tie sú však zatiaľ skôr „kozmetické“.

„Vážime si, že predstavitelia sestier dostali priestor participovať na projektoch ministerstva zdravotníctva, ktorých cieľom je zlepšiť sústavné vzdelávanie, aktualizovať špecializačné študijné programy, pomenovať kompetencie, či navrhnúť odmeňovanie podľa zásluhovosti,“ komentovala Lazorová.

Pozitívne hodnotí tiež to, že minister sa snažil spraviť poriadok v kompetenciách sestier a pôrodných asistentiek, zavádza do praxe pozíciu sestry s pokročilou praxou, či podporil optimalizáciu odborných špecializácií v ošetrovateľstve. Vo všetkých prípadoch podľa šéfky komory však nejde o také opatrenia, ktoré by pocítili všetky sestry a pôrodné asistentky na Slovensku.

Ocenili prácu riaditeľky Hrindovej

Lazorová vyzdvihla prácu riaditeľky odboru ošetrovateľstva na ministerstve Tatiany Hrindovej. Podľa komory sa veľmi dobre zhostila pozície a podarilo sa jej zlepšiť nielen komunikáciu medzi sestrami a ministerstvom, ale svojím pôsobením zároveň naštartovala novú etapu vnímania ošetrovateľstva na Slovensku.

Ako však Lazorová pripomenula, ministerská sestra má obmedzené kompetencie a nepodarí sa jej vždy presadiť svoje návrhy.

SKSaPA oceňuje, že minister Drucker sa snaží nájsť finančné zdroje v systéme schváleného rozpočtu, či už formou zlepšenia efektivity nemocníc, spotreby liekov, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, respektíve efektívneho fungovania záchraniek a zdravotných poisťovní. Prínos týchto ušetrených financií však sestry zatiaľ nevidia.

Chýbajú motivačné faktory

Najväčší mínus ministra je podľa člena Rady a Prezídia SKSaPA Milana Laurinca to, že sa mu nepodarilo priniesť také opatrenia, ktoré by aspoň čiastočne stabilizovali situáciu s nedostatkom sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku, na čo SKSaPA dlhodobo upozorňuje.

Chýbajú motivačné faktory pre zlepšenie podmienok sestier a pôrodných asistentiek a zvýšenie ich počtu v systéme zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

„Mzda slovenských sestier stále nedosahuje ani priemernú mzdu v národnom hospodárstve. Nespokojnosť sestier pretrváva, pretože je ich nedostatok, sú preťažené a slabo ohodnotené. Obávame sa, že nám sestry a pôrodné asistentky budú aj naďalej odchádzať za lepšími pracovnými podmienkami do zahraničia aj kvôli slabému finančnému ohodnoteniu,“ povedal Laurinc.

Nepriaznivý vývoj v počte sestier

Podľa komory na Slovensku chýba viac ako 12-tisíc sestier, pričom vývoj v počte sestier a pôrodných asistentiek je dlhodobo nepriaznivý. Ako Laurinc upozornil, tento rok do systému vstúpilo okolo 200 absolventiek, ale z registra odišlo 995 sestier, do dôchodku alebo mimo rezort.

Komora pritom tento rok navrhla ministrovi deväť motivačných a stabilizačných opatrení, no k dnešnému dňu sa realizovalo len jedno: zadefinovanie kompetencií sestier s rozdielnym stupňom vzdelania.