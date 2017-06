Minister Drucker stiahol koncept oddlženia zdravotníckych zariadení, chce ešte diskutovať

BRATISLAVA 28. júna (WebNoviny.sk) – Minister zdravotníctva (MZ) SR Tomáš Drucker stiahol z rokovania vlády koncept oddlženia zdravotníckych zariadení. O materiáli chce ešte diskutovať. “Poprosil som pána predsedu o stiahnutie. Zaznamenal som aj zo strany niektorých veriteľov aj z médií, že sú niektoré otázky,” povedal Drucker novinárom po vláde.

Zároveň reagoval aj na výzvu Slovenskej asociácie dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK+MED) na ďalšie rokovania. “Myslím si, že keď to počkalo tak dlho, tak to ešte týždeň počká. Považujem za korektné, aby sme ešte podiskutovali,” dodal.

Koncept znova predložia budúci týždeň

Koncept oddlženia by chcel šéf rezortu zdravotníctva znova predložiť na rokovanie vlády na budúci týždeň. Na oddlženie zdravotníckych zariadení by sa malo vyčleniť do 585 mil. eur zo štátnych finančných aktív. Podľa materiálu zo spomínanej sumy predstavuje poskytnutie návratnej finančnej výpomoci pre Národnú transfúznu službu SR na úhradu záväzkov po lehote splatnosti v sume 28 mil. eur.

SK+MED odporúča dodávateľom špeciálneho zdravotníckeho materiálu zvážiť samotnú účasť v procese oddlženia. Asociácia tiež odporúča svojim členom uplatňovať si spolu s pohľadávkami aj zmluvné úroky a pokuty v zmysle zákona a vymáhať ich súdnou cestou aj prostredníctvom exekúcií či odpredaja pohľadávok špecializovaným tretím osobám. “To, čo sme pripravili, je jediná ponuka na stole. My sme pripravili koncept, ktorý je dobrovoľný,” poznamenal v stredu Drucker.

Základnými princípmi oddlženia budú podľa ministra rovnaký prístup a zaobchádzanie pre všetkých, dobrovoľnosť na strane dlžníka a na strane veriteľa transparentnosť. Ako vysvetlil Drucker, bude niekoľko kôl oddlžovania. Podmienené bude vytvorením dozorných orgánov, realizáciou ozdravných plánov, či sankcionovaním neplnenia dohôd. Veriteľ bude mať na výber dve formy, a to fixný diskont alebo elektronickú aukciu. “Budeme sa pozerať iba na dlhy, ktoré vznikli do 31. decembra 2016 a predstavujú celkový objem 647 miliónov eur v nominálnej hodnote,” informoval šéf rezortu.

Vyrovnané hospodárenie do roku 2020

“V roku 2017 sa predovšetkým uhradia záväzky po lehote splatnosti staršie ako dva roky. Ten princíp je: prvé kolo, staršie ako dva roky, nemusíte mať schválený ozdravný plán, ale musíte prejsť celou zmluvnou agendou. Všetky ďalšie oddlženia až po schválení ozdravných plávnov,” upozornil Drucker.

Ministerstvo bude uzatvárať mandátne zmluvy s nemocnicami, ktoré budú obsahovať dohodu o povinnom zriadení dozorných orgánov a ich kompetencií, predloženie ozdravného plánu a sankcionovanie jeho nedodržiavania. Nedodržiavanie ozdravných plánov bude mať za následok aktiváciu sankčných mechanizmov, pôjde o zmrazenie navyšovania miezd nad úroveň zákonom ustanoveného minima, nemožnosť čerpať ďalšie finančné prostriedky na oddlžovanie, inciácia zmeny štatutárneho orgánu, či pokuta za porušenie zmluvných podmienok.

Minister upozornil, že počas nasledujúcich troch rokov nemožno očakávať úplné zastavenie tvorby dlhu, ale pri plnení ozdravných plánov a prechodu na úhrady cez DRG je predpoklad zastavenia zadlžovania. Vyrovnané hospodárenie by mali nemocnice dosiahnuť do roku 2020. Koncepciu oddlženia musí ešte odobriť parlament.