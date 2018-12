Minister Érsek chce so železnicami uzavrieť novú zmluvu, SaS má obavy zo zabetónovania monopolu

BRATISLAVA 12. decembra (WebNoviny.sk) – Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV) chce uzavrieť so Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s. (ZSSK) novú zmluvu o prevádzke osobnej dopravy vo verejnom záujme. Bude platiť od 1. januára 2021 a trvať desať rokov. Súčasná desaťročná zmluva od 1. januára 2011 platí do konca roku 2020.

„V zmluve bude uvedená podmienka odobratia výkonu zo zmluvy, ak bude daná trať zaradená do súťaže, rovnako ako to bolo možné urobiť aj doteraz a je alarmujúce, že opozícia o takto závažnom fakte vyslovene klame,“ informovala v stredu hovorkyňa ministerstva dopravy a výstavby Karolína Ducká v reakcii na tlačovú besedu SaS.

Skutočné súťaže na prevádzku vlakovej dopravy

Arpád Érsek podľa rezortu dopravy ako prvý minister v histórii Slovenska uskutoční skutočné súťaže na prevádzku osobnej vlakovej dopravy. Uskutočnia sa v roku 2019 postupne na troch tratiach Žilina – Rajec, Košice – Moldava nad Bodvou a Bratislava – Komárno.

„Práve skúsenosti z prvých súťaží pomôžu Slovensku do budúcna rozhodnúť, aký rozsah sme schopní zvládnuť v jednom roku a aké balíky tratí má zmysel súťažiť ako jeden celok, aby zlepšovanie služieb pocítili predovšetkým cestujúci. Kým bude možné vyhodnotiť skúsenosti z liberalizácie prvých liniek, štát využije možnosti európskej legislatívy a na zostávajúce trate objedná verejnú osobnú dopravu priamym zadaním,“ uviedla Ducká.

Rezort dopravy tvrdí, že opozícia sa nepravdivými informáciami snaží spolitizovať odbornú tému, o ktorej transparentne informoval verejnosť už v septembri.

„Je prekvapujúce, že o týchto európskych predpisoch, ktoré bežne využívajú aj v okolitých štátoch, opozícia nevie a dokonca zavádza médiá a verejnosť, že je to nelegálne,“ dodala Ducká. Tak isto je podľa nej úplne nepravdivé tvrdenie, že na základe súčasných krokov ministerstva dopravy sa nebude dať pokračovať v liberalizácií.

Zabetónovanie monopolu ZSSK

Strana Sloboda a Solidarita má obavy, že štát chce zabetónovať monopol Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. (ZSSK) v osobnej vlakovej doprave vo verejnom záujme. Poslanec Národnej rady SR a tímlíder SaS pre dopravu Miroslav Ivan v stredu informoval, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR chce pravdepodobne uzavrieť novú zmluvu so ZSSK na ďalších desať rokov po roku 2020 s možnosťou predĺženia o päť rokov. Súčasná zmluva medzi rezortom dopravy a ZSSK s platnosťou od 1. januára 2011 uplynie koncom roku 2020 a môže byť predĺžená najviac o päť rokov.

„Ministerstvo chce zmluvu na desať rokov, ale nariadenie Európskej únie z roku 2007 hovorí, že takéto zmluvy nemôžu byť dlhšie ako pätnásťročné. Domnievam sa, že ministerstvo dopravy má záujem uzavrieť novú zmluvu a chce to urobiť preto, pretože to isté nariadenie EÚ hovorí, že po 3. decembri 2019 už nie je možné takéto zmluvy uzatvárať priamym zadaním, ale verejnou súťažou,“ povedal Ivan.

„Ak ministerstvo podpíše novú zmluvu pred 3. decembrom 2019, tak zabetónuje monopol ZSSK do roku 2035, teda zmluva na desať rokov s predĺžením o päť rokov,“ uviedol.

Len konkurencia môže zlepšiť kvalitu cestovania

SaS žiada ministra dopravy Arpáda Érseka, aby vysvetlil, čo tým myslí, keď hovorí, že chce predĺžiť zmluvu so ZSSK o desať rokov, keď ju nemôže predĺžiť o desať rokov.

„Ak chce uzavrieť novú zmluvu, nech to otvorene povie občanom Slovenska, čo ich tu bude čakať ďalších pätnásť rokov a nech im odpovie, prečo doteraz nekonal a nepustil súkromný sektor na naše železnice. On sám niekoľkokrát v minulosti povedal, že len konkurencia môže zlepšiť kvalitu služieb cestovania,“ vyhlásil Ivan. Podpisom novej zmluvy by podľa neho minister zviazal ruky ďalším ministrom, ktorí by chceli s dopravou vo verejnom záujme niečo robiť.

Vlakmi zadarmo vyhnali súkromného dopravcu

Minister dopravy podľa Ivana evidentne podlieha naďalej tlakom strany SNS a jej predsedu Andreja Danka. Už kroky, ktoré v tomto volebnom období urobil, to podľa poslanca dokazujú. Pripomenul, že Danko chcel zrušiť žlté vlaky, čo sa podarilo obnovením štátnych IC vlakov koncom roku 2016 a následným odchodom RegioJetu z trate Bratislava – Košice.

„Dotáciou formou vlakov zadarmo sme odtiaľto vyhnali súkromného dopravcu, ktorý žiadne dotácie na svoju vlakovú dopravu od štátu nežiadal,“ upozornil Ivan (s výnimkou dopravy na trati Bratislava – Komárno). ZSSK zabezpečuje zhruba 97 % všetkých výkonov v osobnej vlakovej doprave na objednávku štátu, zvyšné 3 % zabezpečuje RegioJet na trati Bratislava – Komárno.