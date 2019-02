Minister Érsek navrhne Pellegriniho vláde postup pri riešení meškajúcej výstavby tunela Višňové

BRATISLAVA 27. februára (WebNoviny.sk) – Ďalším postupom na meškajúcej stavbe diaľnice D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala s tunelom Višňové by sa mala zaoberať vláda na budúci týždeň.

Návrh ďalšieho postupu

Minister dopravy a výstavby SR Arpád Érsek (Most-Híd) po stretnutí s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) v stredu informoval, že na nasledujúce rokovanie vlády predloží návrh, ako postupovať ďalej na problematickej stavbe. Jednou z možností je vypovedanie zmluvy so súčasným zhotoviteľom a výber nového zhotoviteľa na dokončenie stavby.

Vo štvrtok 28. februára vyprší termín na rozhodnutie o tom, či stavbu môže dokončiť súčasný taliansko-slovenský zhotoviteľ (Salini Impregilo a Dúha), alebo Národná diaľničná spoločnosť a. s. (NDS) vypovie zmluvu a začne hľadať nového zhotoviteľa.

„Čakám na výsledok a budem vás informovať, lebo dávam na budúci týždeň na vládu materiál, ktorý musí vláda odsúhlasiť. V materiáli bude napísané, ako ďalej pôjdeme. Zatiaľ sa vyjadrovať viac nemôžem,“ povedal Érsek.

Minulý týždeň podľa ministra v tejto súvislosti rokovali v Európskej komisii. „Z Európskej komisie máme pozitívne správy. Európska únia nám posvätila metódu, ktorou ideme,“ dodal Érsek.

Pripravujú viacero alternatív

Premiér Peter Pellegrini povedal, že minister dopravy má jeho plnú podporu, aby vykonal všetky potrebné kroky, ktoré budú garantovať, že spomínaná stavba D1 bude niekedy dokončená.

„Mojou prioritou je dokončiť to čo najskôr. Nerád by som predbiehal, lebo práve teraz prebiehajú niektoré rokovania v pozadí. Je to otázka niekoľkých dní a budeme sa môcť jasne vyjadriť, ako ďalej, budúci týždeň,“ poznamenal Pellegrini.

Národná diaľničná spoločnosť v spolupráci s ministerstvom dopravy a výstavby pripravuje viacero alternatív riešenia vzniknutej situácie na stavbe s cieľom minimalizovať finančné straty spoločnosti, minimalizovať predĺženie lehoty výstavby, ako aj zabezpečiť úhradu za vykonané práce podzhotoviteľom.

„Do rozhodnutia o konečnej verzii nie je možné zverejňovať detaily. Verejnosť budeme informovať o riešení dostavby tohto úseku po definitívnom prijatí rozhodnutia,“ uviedlo ministerstvo dopravy pre agentúru SITA. NDS sa k otázkam doteraz nevyjadrila.

Práce meškajú približne rok

Úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala v dĺžke 13,5 kilometra (z toho tunel Višňové 7,5 km) mal byť podľa zmluvy o dielo z júna 2014 vybudovaný do konca roka 2019. Práce však oproti plánu už teraz meškajú približne rok. Zmluvná cena výstavby predstavuje 409,8 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (491,76 mil. eur vrátane DPH).

Štát zvažuje aj možnosť vypovedania zmluvy so zhotoviteľom problematického úseku diaľnice D1. Dôvodom je výrazné meškanie stavebných prác a riziko, že taliansko-slovenské združenie nedokáže stavbu dokončiť.

Rozhodnutie o tom, či na stavbe diaľnice pri Žiline bude pokračovať súčasný zhotoviteľ, alebo po vypovedaní zmluvy ju dokončí nanovo vybraný zhotoviteľ, malo padnúť do konca februára.

„Hľadáme spôsob, aby bol tento diaľničný úsek dokončený do roku 2023,“ povedal nedávno Érsek na stretnutí s médiami. „Chcel by som, aby sa dokončil aj skôr, robíme pre to všetky kroky. Potvrdzuje sa, že tento zhotoviteľ to nevie dokončiť,“ povedal nedávno minister Érsek.

Aby štát neprišiel o finančné prostriedky Európskej únie na túto diaľničnú stavbu, musí byť dokončená najneskôr do konca roku 2023, dokedy je možné využiť európske zdroje zo súčasného programového obdobia 2014 – 2020.