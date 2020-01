Minister financií USA očakáva napriek nezhodám obchodnú dohodu s Britániou do konca roka

Veľká Británia a USA budú schopné uzavrieť obchodnú dohodu v priebehu tohto roka napriek pretrvávajúcim nezhodám týkajúcim sa dane z digitálnych služieb a v otázke, či čínskemu technologickému gigantovi Huawei sa má umožniť budovanie častí novej vysokorýchlostnej mobilnej komunikačnej 5G siete. Naznačil to v sobotu americký minister financií Steven Mnuchin, ktorý sa v Británii zastavil po štvordňovom summite Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose.

Mnuchin rokoval s britským ministrom financií Sajidom Javidom v Davose aj v sobotu v Londýne. „Myslím si, že časový rámec je dôležitý,“ povedal v súvislosti s budúcou obchodnou dohodou šéf amerického rezortu financií na pôde neziskovej mimovládnej organizácie Chatham House. „Koncentrujeme sa na to, aby sme to dosiahli v tomto roku, pretože si myslíme, že je to dôležité pre nás oboch,“ konštatoval Mnuchin.