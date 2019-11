Minister Gajdoš je pripravený hájiť bezpečnostnú stratégiu, ale rešpektuje politickú dohodu

Minister obrany Peter Gajdoš rešpektuje politickú dohodu, že sa Bezpečnostná a Obranná stratégia SR nepreložia na rokovanie parlamentu. Uviedol to pre médiá po svojej štvrtkovej účasti na parlamentnom výbore pre obranu a bezpečnosť, ktorý sa zaoberal rozpočtom rezortu obrany.

„Rezort ministerstva obrany predložil všetky strategické dokumenty do Bezpečnostnej rady SR a boli schválené,“ povedal s tým, že v prípade potreby je pripravený dokumenty obhájiť. „Politická dohoda bola ale taká, že sa to nepredloží na rokovanie,“ dodal.

Sólymos by dokumenty podporil

Podľa ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa (Most-Híd) nie je žiaden dôvod, prečo by Bezpečnostná a Obranná stratégia SR nemala byť odobrená Národnou radou SR. Uviedol to pred stredajším rokovaním vlády.

Podľa neho by sa o tejto téme malo diskutovať ešte na poslaneckom klube strany Most-Híd. Sám by dokumenty podporil. „Nevidím dôvod prečo by nemala byť schválená. Koaličná zmluva už neplatí a aj ja som za tieto návrhy hlasoval,“ povedal Sólymos.

Výhrady SNS

Dokumenty v pôvodnom znení predložil do parlamentu nezaradený poslanec Martin Fedor na začiatku novembra. Podľa neho je dôležité, aby boli v súčasnosti platné strategické dokumenty spred desiatich rokov novelizované. Fedor sa totiž domnieva, že bezpečnostné prostredie sa na Slovensku výrazne zmenilo.

Bezpečnostnú a Obrannú stratégiu SR odobrila vláda ešte na jeseň 2017. Odvtedy o nej Národná rada SR nerozhodovala, pretože svoje výhrady predložila predovšetkým Slovenská národná strana (SNS). Tej prekážala najmä časť textu, kde sa píše o možnej bezpečnostnej hrozbe v podobe Ruskej federácie po udalostiach na východe Ukrajiny. Podľa národniarov musí mať Slovensko dobré vzťahy aj na východ, aj na západ.