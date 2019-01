Minister Gajdoš si stojí za obstaraním nových húfnic Zuzana 2, sú dostatočne kvalitné

BRATISLAVA 22. januára (WebNoviny.sk) – Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) si stojí za obstaraním nových delostreleckých systémov s označením Zuzana 2.

Transparentný postup

Uviedol to v utorok po skončení Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť s tým, že jeho rezort pri tomto projekte postupuje v medziach vládneho uznesenia a transparentne.

Ministerstvo obrany SR plánuje obstarať 25 kusov nových húfnic, pričom ide v prevažnej miere o výrobok slovenského zbrojárskeho priemyslu. Gajdoš bol v utorok na výbore vysvetľovať poslancom postup jeho rezortu pri tomto projekte.

Najmodernejšie prostriedky

„Ja som presvedčený o tom, že tento nákup je absolútne transparentný. Postupovali sme v zmysle platnej legislatívy a predložil som tento projekt aj do Bezpečnostnej rady SR a vlády SR,“ uviedol Gajdoš.

„Sú to najmodernejšie prostriedky a som hrdý na to, že naša domáca výroba je spôsobilá takéto systémy vyrobiť,“ doplnil. Ministerstvo obrany SR plánuje obstarávať húfnice postupne až do roku 2022.