Minister Gál chce o voľbe ústavných sudcov diskutovať aj s opozíciou, prijal zástupcov SaS

BRATISLAVA 8. júna (WebNoviny.sk) – Minister spravodlivosti SR Gábor Gál (Most-Híd) v piatok začal rokovania o návrhoch pri zmenách v rámci voľby ústavných sudcov so zástupcami opozičnej parlamentnej strany Sloboda a Solidarita (SaS). Obe strany hodnotili stretnutie pozitívne a označili ho za konštruktívne, nechceli však konkretizovať návrhy či možnosti zmien.

Predĺžené pripomienkovanie

Ako však naznačil po stretnutí poslanec Národnej rady SR Alojz Baránik (SaS), opozícia nechce, aby bola voľba sudcov čisto v réžii vládnej koalície. Gál plánuje diskutovať aj s ďalšími opozičnými stranami, okrem strany Mariana Kotlebu – Ľudová strana Naše Slovensko. Ministerstvo tiež navyše predĺžilo medzirezortné pripomienkové konanie (MPK) až do konca júna tohto roka, aby bolo dostatok priestoru na vecnú a odbornú diskusiu.

„Oceňujem, že pán minister má snahu diskutovať aj s opozíciou, nie je to úplne bežné. My voľbu nových deviatich ústavných sudcov z celkového počtu 13 považujeme za veľmi dôležitú. Je príliš skoro konkretizovať, vo viacerých prípadoch však ide o technické záležitosti, napríklad veková hranica sudcov či určenie svetového jazyka, ktorý musia ovládať. Potom máme jeden konkrétny návrh, aby aj opozícia vedela časť sudcov obsadiť, ale toto chceme najskôr interne prediskutovať,“ povedal po stretnutí líder SaS Richard Sulík.

Opozičná strana chce využiť aj predĺžené pripomienkové konanie na predloženie svojich vlastných predstáv. Sulík tiež priznal, že jeho strana nebude striktne trvať na zvýšení počtu poslaneckých hlasov na zvolenie kandidáta až na 90. V súčasnosti stačí na úspech nadpolovičná väčšina prítomných poslancov, najmenej však 39.

Nezazneli ultimáta

„Ak by bolo v zákone 90 hlasov na tvrdo, tak ešte častejšie a pravidelnejšie sa Ústavný súd SR môže zablokovať tým, že nebudú zvolení noví sudcovia. Je preto nutné, aby sa nastavil tento mechanizmus čo najrozumnejšie,“ doplnil Sulík. Predstavitelia SaS na záver zdôraznili, že je príliš skoro na to, aby konkretizovali, s čím zásadne nesúhlasia. Politická opozícia by však podľa ich slov mala svoj postup v rámci návrhov koordinovať.

„Budeme s ostatnými opozičnými stranami ešte diskutovať. Naším zámerom je zmeniť pravidlá voľby tak, aby si nemohla vládna koalícia ľubovoľne zvoliť vlastných kandidátov,“ doplnil opozičný poslanec Alojz Baránik.

Konštruktívnu diskusiu potvrdil aj samotný minister spravodlivosti Gábor Gál, ktorý tiež uviedol, že po skončení sa medzirezortného pripomienkového konania sa bude konať „druhé kolo“ rokovaní. „My sme dnes predstavili svoje dôvody na zákonné zmeny, oni nám priblížili ich predstavu. Dohodli sme sa, že nám doručia návrhy v písomnej forme a po skončení MPK si k tomu opäť sadneme. Nezazneli žiadne ultimáta, iba návrhy, ktoré musíme teraz detailnejšie preskúmať,“ povedal po stretnutí Gál.

Nové podmienky

Zdôraznil, že voľba ústavných sudcov musí byť demokratická a transparentná, tak, aby boli zvolení čo najlepší kandidáti. Na otázku, či je vôľa v rámci vládnej koalície, aby boli do konečnej podoby zapracované aj návrhy, o ktorých doteraz nebola diskusia, minister uviedol, že aj koalícia bude viesť na túto tému diskusiu a až neskôr bude zrejmé, ktoré opatrenia budú definitívne priechodné. „Máme dostatok času do septembra na to, aby sme o všetkom odborne a vecne diskutovali,“ doplnil Gál.

Podľa ministerského návrhu budú musieť mať kandidáti na ústavných sudcov minimálne 45 rokov, za ich zvolenie bude musieť zdvihnúť ruky aspoň 76 poslancov a budú musieť byť „všeobecne uznávanou osobnosťou v oblasti práva“. Okrem toho budú musieť ovládať svetový cudzí jazyk a mať justičnú skúšku – buď prokurátorskú, notársku či advokátsku, alebo pravidelnú publikačnú činnosť vo svojom odbore, alebo budú musieť byť vedeckými pracovníkmi.

Nové podmienky sa týkajú nielen odborných schopností, ale sudcovia, ktorých si parlament po novom zvolí, budú musieť mať aj morálnu a hodnotovú integritu. Kandidát bude musieť napísať aj motivačný list. Tento koaličný návrh predstavil minister spravodlivosti za Most-Híd Gábor Gál, v návrhu si však vie ešte predstaviť zmeny.

Masívna obmena ústavného súdu

Vlastné návrhy predstavili aj 38 odborníci z právnej obce. Signatári tejto iniciatívy, ktorí svoj návrh predstavili ešte pred Gálom, si myslia, že na zvolenie kandidáta by malo byť potrebných 90 hlasov, ak ich nezíska, v opakovanej voľbe by mu stačilo 76 hlasov. Vek 40 rokov považujú za optimálny, aby nevyradili generáciu porevolučných právnikov. Požadujú aj verejné vypočutia a štvorročný cyklus voľby tak, aby sa nemohlo stať, že jeden parlament zvoli väčšinu sudcov.

Slovensko čaká začiatkom budúceho roka masívna obmena Ústavného súdu SR, mandát vyprší deviatim z 13 sudcov. Noví sudcovia si budú talár obliekať do roku 2031. O zmene pravidiel voľby hovorí aj programové vyhlásenie vlády, zmeny začala pripravovať Gálova predchodkyňa Lucia Žitňanská. Koaličný návrh kritizoval aj prezident Andrej Kiska, ktorému NR SR zvolí 18 kandidátov, pričom on z nich deväť vymenuje.

„Návrh 38 odborníkov na zmenu voľby kandidátov na ústavných sudcov je dobrou príležitosťou aj na to, aby sa zmenili súčasné požiadavky na týchto sudcov a sudkyne. Tie súčasné nie sú dostatočnou ochranou pred zlými kandidátmi, túto príležitosť by sme nemali premrhať podpriemerným riešením,“ povedal koncom mája po tom, čo mu odborníci predstavili ich návrh. Kiska takisto rozhodne aj o predsedovi súdu. Pre portál Aktuality.sk potvrdil aj to, že o post na ústavnom súde mal záujem aj predseda Smeru Robert Fico, ešte keď bol premiérom.