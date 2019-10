Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) nebude kandidovať v najbližších parlamentných voľbách a po volebnom období odíde z politiky. Povedal to v stredu novinárom po rokovaní vlády. Dodal, že sa vráti k advokátskej praxi a podnikaniu.

„Nebudem už na kandidátke. Mám na to milión dôvodov. Už v lete som sa tak rozhodol. Vrátim sa do civilného života a veľmi sa na to teším,“ povedal Gál.