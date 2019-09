Minister Kamenický trvá na vyššej dani na cigarety, je ochotný rokovať s Dankom a návrh zmierniť

Minister financií Ladislav Kamenický sa návrhu na zvýšenie spotrebnej dane na cigarety ani napriek viacnásobne vyslovenému nesúhlasu koaličnej SNS nevzdáva.

Tvrdí, že s predsedom SNS Andrejom Dankom chce ešte o tomto návrhu diskutovať a je ochotný pristúpiť aj na miernejšie zvyšovanie spotrebných daní.

Nízka cena a škodlivé pre zdravie

Nasilu však novelu zákona o spotrebnej dani pretláčať nechce. Ak nebude vôľa návrh v parlamente podporiť, bude podľa Kamenického stiahnutý.

Pri svojej argumentácii za zvyšovanie daní na cigarety minister hovorí predovšetkým o nízkej cene cigariet na Slovensku v porovnaní s okolitými krajinami, a taktiež o samotnom charaktere tejto dane, ktorá zaťažuje produkty škodiace zdraviu.

„Daň z cigariet je jedna z daní, po ktorých siahne každá vláda, keď potrebuje nejaké peniaze do rozpočtu,“ povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii Ladislav Kamenický. Ako dodal, je pritom presvedčený, že akýkoľvek jeho nástupca práve túto daň zvýši.

Ministra financií v tejto ambícii tento týždeň podporil aj premiér Peter Pellegrini, ktorý vyhlásil, že si vie predstaviť zvyšovanie spotrebných daní z tabakových výrobkov. Predseda vlády taktiež eviduje zásadný nesúhlas s návrhom zo strany SNS.

Stabilita verejných financií

Tvrdí však, že ako premiér má taktiež zodpovednosť za stabilitu verejných financií, preto bude vláda pozorne sledovať, na čo majú ísť verejné zdroje.

Návrh ministerstva financií, ktorý schválil aj vládny kabinet, počíta so zvýšením sadzieb tak, že škatuľka najpredávanejších cigariet by mala zdražieť približne o 40 centov na 3,80 eura a bezdymové tabakové výrobky až o 50 centov na zhruba štyri eurá za škatuľku.

Tieto zmeny by pritom mali priniesť v budúcom roku do rozpočtu celkovo vyše 100 miliónov eur. Väčšina by mala prísť zo zvýšenia dane na cigarety, až 95 miliónov eur, ďalších šesť miliónov eur by malo priniesť zdvojnásobenie spotrebnej dane na bezdymové tabakové výrobky. V ďalších rokoch by mal dodatočný výnos spotrebnej dane z tabaku a tabakových výrobkov stúpnuť na takmer 140 miliónov eur.