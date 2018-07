Národná banka potrebuje šéfa bez väzieb na Smer-SD, kritizuje SaS údajnú nomináciu Kažimíra

BRATISLAVA 25. júla (WebNoviny.sk) – Do čela Národnej banky Slovenska (NBS) by sa mal postaviť rešpektovaný ekonóm bez väzieb na stranu Smer-SD. Tvrdí to poslanec za SaS Eugen Jurzyca v reakcii na medializované špekulácie o údajnej ambícii ministra financií Petra Kažimíra nahradiť na poste guvernéra NBS Jozefa Makúcha.

Ako dodal, práve strana Smer-SD je totiž podľa neho pre zdravé ekonomické prostredie na Slovensku pohromou. Po neúspešnej kandidatúre ministra financií na post šéfa Euroskupiny by pritom podľa SaS mohol byť odchod do čela NBS vnímaný ako jeho ďalší pokus o únik z „potápajúcej sa lode“.

Prípadnú kandidatúru nepodporia

Liberáli preto vyhlasujú, že prípadnú kandidatúru Petra Kažimíra za guvernéra centrálnej banky by v parlamente nepodporili. „Peter Kažimír ako minister financií nedokázal využiť priaznivé ekonomické podmienky vo svete i na Slovensku na zásadnú konsolidáciu verejných financií predovšetkým na výdavkovej strane,“ tvrdí predseda SaS Richard Sulík.

Ako doplnil Jurzyca, typickými znakmi pôsobenia Petra Kažimíra na poste šéfa rezortu financií je odkladanie vyrovnaného rozpočtu a časté opatrenia zvyšujúce daňovo-odvodové zaťaženie.

Podľa SaS by vedenie centrálnej banky potrebovalo rešpektovaného ekonóma bez väzieb na Smer-SD aj preto, že už dnes sa členovia Bankovej rady NBS nedostatočne zapájajú do diskusií o riešeniach ekonomických problémov Slovenska.

„Tie majú z hľadiska hospodárskeho rastu, štruktúry ekonomiky a dopadov na životnú úroveň občanov strategický význam. Na rozdiel od minulých období hlas Národnej banky Slovenska dnes nie je počuť,“ uvádza sa vo vyhlásení SaS.

Guvernéra vymenúva prezident

Údajná snaha ministra financií Petra Kažimíra dostať sa na čelo NBS bola medializovaná opäť v stredu 25. júla, kedy o jeho plánoch písal denník SME.

Podľa informácií denníka má pritom Kažimír nahradiť súčasného guvernéra Jozefa Makúcha už koncom tohto roka po schválení rozpočtu na budúci rok. Makúchovi pritom končí funkčné obdobie až v roku 2021. Guvernéra vymenúva na návrh vlády a po schválení parlamentom do funkcie prezident.

Denník SME tiež dodáva, že Petra Kažimíra v Smere vnímajú ako človeka, ktorý nerád rieši stranícku politiku či spory a hoci je podpredsedom strany radšej sa sústreďuje na čísla.

Agentúra SITA so žiadosťou o reakciu na medializované informácie, ako aj vyhlásenie strany SaS oslovila ministerstvo financií.