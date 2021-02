Minister Krajniak oznámil predĺženie Prvej pomoci, živnostníci môžu získať viac peňazí (video)

aktualizované 1. februára 18:07

Minister sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak predstavil ďalšie navrhované zmeny v rámci poskytovania Prvej pomoci. V rámci Prvej pomoci ++ sa predlžuje jej vyplácanie do 30. júna a rozširuje sa okruh podporených osôb.

Príspevky budú odstupňované podľa poklesu tržieb vo viacerých rovinách, než tomu bolo doteraz. Najnižší príspevok stúpne z 270 na 330 eur, najvyšší z 810 na 870 eur.

Rozširuje sa okruh poberateľov

V opatrení 4A môžu dokonca SZČO dostať až 870 eur, namiesto doterajších 315, a to za predpokladu, že si doplatia do 15. februára dobrovoľné poistné. Žiadatelia taktiež nebudú musieť podpisovať nové dodatky. Na tlačovej konferencii o tom informoval minister práce Milan Krajniak.

Rozširuje sa taktiež okruh možných poberateľov pomoci. „Doteraz to bolo možné pre tých, ktorí začali podnikať, alebo boli zamestnaní u daného zamestnávateľa do 2. septembra 2020. Teraz posúvame tento limit na 1. februára, to znamená na dnešný deň,“ uviedol Krajniak.

Ako ďalej dodal, škály pomoci sa zmenili a sú odstupňované od 20 do 80 percent po desiatich percentách. Predĺžila sa tiež doba na žiadosť o pomoc a žiadatelia tak môžu o pomoc za november žiadať až do konca februára.

Preplácanie ceny práce

„Ďalšia možnosť, ktorú ponúkame pre poberateľov pomoci, je preplácanie 100 percent celkovej ceny práce v opatrení 1 a 3A, kde to doteraz bolo stanovené na 80 percent celkovej ceny práce. V opatrení 4, kde pomáhame SZČO, tým, ktorí neplatili odvody do sociálnej poisťovne a jednoosobovým s.r.o.-čkam, zvyšujeme túto pomoc z 315 na 360 eur,“ uviedol Krajniak.

Ako uviedol minister financií SR Eduard Heger, ministerstvo financií vyčlení na Prvú pomoc ++ mesačne 40 miliónov eur navyše.