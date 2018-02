Minister Lajčák krstil knihu, zachytáva formovanie diplomacie samostatného Slovenska

BRATISLAVA 2. februára (WebNoviny.sk) – Publikáciu Svedectvá a príbehy – diplomacia v období vzniku Slovenskej republiky, ktorá je súborom spomienok a svedectiev 58 predstaviteľov a spolutvorcov formujúcej sa samostatnej zahraničnej služby SR, dnes slávnostne pokrstili v priestoroch ministerstva zahraničných vecí v Bratislave.

Nová etapa našich dejín

Vydať takúto publikáciu vzišla z myšlienky zachytiť pri príležitosti 25. výročia vzniku SR konkrétne udalosti, výnimočné okolnosti a neopakovateľnú atmosféru začiatkov a postupného etablovania slovenskej inštitúcie medzinárodných vzťahov ako štandardnej diplomacie doma i v zahraničí. Publikácia vznikla ako projekt v rámci dotačnej schémy MZVaEZ SR a je určená všetkým, profesionálom i laickej verejnosti, ktorí chcú lepšie porozumieť, ako sa formovala diplomacia samostatnej na Slovensku. Kniha vyšla vo vydavateľstve SLOVART.

„V historicky zložitom období, v ktorom sa pred 25 rokmi delila Česko-Slovenská republika a začal sa písať príbeh samostatného Slovenska, mala naša diplomacia miesto v prvom rade. Uvedomovali sme si, že začína nová etapa našich dejín, ale aj našich vlastných životov. Boli sme plní entuziazmu no zároveň neistoty, lebo sme kontúry našej budúcej cesty ešte len začali presne definovať,“ povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák počas slávnostného krstu knihy.

Krstili aj ďalšie známe osobnosti

Ako dodal, „niektorí z nás, mňa nevynímajúc, sme v noci 1. januára 1993 pred ambasádami po prvý raz vlastnoručne vyvesovali slovenské vlajky. Od onej januárovej noci uplynulo vyše 25 rokov, čo je veľmi veľa v živote človeka, no veľmi málo v živote štátu. O to viac som hrdý, aký obrovský kus cesty naša krajina za tento čas prešla – plne zaradená v geopolitickom priestore, do ktorého sme na štarte tak veľmi chceli patriť. Preto je dôležité rozprávať nielen jej profesionálny, ale aj ľudský príbeh“.

Lajčák publikáciu slávnostne pokrstil spolu s ďalšími tromi osobnosťami, ktoré stáli na čele rezortu diplomacie v období rokov 1990 -1994, a to Milanom Kňažkom, Pavlom Demešom a Eduardom Kukanom.