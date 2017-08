Minister Lajčák podpísal zmluvu o medzištátnej spolupráci s Nemeckom

WOLFSBURG 4. augusta (WebNoviny.sk) – Slovensko a Nemecko budú spolu užšie spolupracovať.

Rámec spolupráce určuje Memorandum o systémovej medzištátnej spolupráci medzi týmito krajinami, ktoré v piatok v nemeckom Wolfsburgu podpísal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák so svojím rezortným partnerom Sigmarom Gabrielom.

Ako Lajčák na piatkovej tlačovej konferencii vysvetlil, spolupráca nie je otvorená iba pre ministerstvá, ale aj spolkové krajiny, mestá a obce či parlamenty.

Nemecko a Slovensko majú podľa Lajčáka pripravený zoznam jednotlivých tém, ktoré s Berlínom ešte musia zjednotiť. Predovšetkým sú to ale európske témy.

„Napríklad v súvislosti s ministerstvom financií by to mohla byť hospodárska a menová únia, ministerstvá vnútra by mohli užšie spolupracovať v boji proti terorizmu, rezorty práce a sociálnych vecí v otázke sociálnej agendy, ktorej sa momentálne na európskej pôde venuje pozornosť,“ vysvetlil minister s tým, že konkrétne témy ale zverejnia, až keď sa dohodnú.

Spoločný záujem o silný priemysel

Ako Lajčák ďalej informoval, v nadväznosti na memorandum pripravia spoločný akčný plán, ktorý by mal byť hotový do konca roka. „Podpisom memoranda sme urobili prvý krok k tomu, aby sme naše vzťahy rozšírili a dali im systematický základ,“ dodal šéf slovenskej diplomacie.

Lajčák počas svojej návštevy Wolfsburgu navštívil aj fabriku Volkswagenu. „To je asi najviditeľnejší symbol veľmi úzkej spolupráce medzi Slovenskom a Nemeckom. Je to najväčší zamestnávateľ, najväčší investor a vyjadruje kvalitu našich vzťahov,“ dodal minister.

Podľa nemeckého ministra Sigmara Gabriela Nemecko a Slovensko spája záujem na silnom priemysle, hlavne automobilovom. Preto sa počas rozhovoru venovali aj téme duálneho vzdelávania. Okrem toho témami rozhovoru boli aj európske otázky.

Slovensko už je v jadre Európskej únie

Podľa nemeckého ministra hovorili aj o tom, aby sa občania EÚ nedelili na občanov prvej a druhej kategórie a aby nedošlo k rozštiepeniu EÚ.

„Slovensko je veľmi dôležitým partnerom, ktorý môže stavať mosty,“ dodal Gabriel s tým, že Slovensko rozumie lepšie krajinám ako Poľsko, Maďarsko či krajinám západného Balkánu. Takisto považuje za dôležité, aby Úniu tvorilo 27 rovnocenných krajín.

Na otázku, či sa Slovensko podpisom memoranda približuje k jadru Únie, Gabriel odpovedal, že Slovensko sa nikam približovať nemusí, pretože už je v jadre. „Akoby ste sa podceňovali,“ dodal nemecký minister.

Memorandum, ktoré v piatok ministri podpísali, vytvára podmienky pre nastavenie systému pravidelných politických a expertných konzultácií a vzájomnej koordinácie oboch krajín na úrovni ministrov a vysokých štátnych úradníkov.

Obe krajiny tým oficiálne ustanovujú štrukturovaný, prehĺbený politický a expertný dialóg ako intenzívnejšiu formu spolupráce, ktorú Nemecko udržiava s niektorými vybranými krajinami. Ide o Maďarsko, Česko, Grécko, Slovinsko, Chorvátsko a Holandsko a teraz už aj so Slovenskom.

Rámec tejto spolupráce sa dohodol počas návštevy predsedu vlády Roberta Fica v Berlíne v apríli tohto roka pri príležitosti 25. výročia podpisu základnej zmluvy medzi ČSFR a Nemeckom.