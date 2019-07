Minister Lajčák vypracoval deväť bodov na pomoc obyvateľom Ukrajiny

Ukrajina predstavuje pre Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) prioritu.

Povedal to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a súčasný úradujúci predseda OBSE Miroslav Lajčák počas tlačovej konferencie po skončení neformálneho stretnutia zástupcov organizácie vo Vysokých Tatrách. „Pozeráme sa na Ukrajinu aj z toho hľadiska, čo vieme urobiť pre zníženie utrpenia konkrétnych ľudí,“ povedal.

Spolu so svojimi spolupracovníkmi preto pripravil plán deviatich krokov, ktoré by mali byť pre obyvateľov zasiahnutých konfliktom pomocou. Podľa neho už pre tento plán získal podporu v Moskve aj Kyjeve. Ako prezradil, jedným z bodov je rekonštrukcia poškodeného mosta v Stanici Luhanska.

Slovensko ako predsedajúca krajina Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) kládlo v prvom polroku svojho pôsobenia osobitný dôraz práve na pomoc ľuďom postihnutým konfliktmi, mimoriadna pozornosť patrila taktiež situácii na Ukrajine a v jej okolí.

Úloha normandského formátu

Organizácia sa podľa Lajčáka venuje tomuto veľkému politickému procesu, poukázal pri tom na úlohu normandského formátu pri riešení politických záležitostí. Hovoriť však o summite oboch krajín, teda Ukrajiny a Ruska, je podľa neho predčasné.

Už tento týždeň sa podľa neho stretnú experti krajín Normandskej štvorky, teda Ukrajiny, Ruska, Nemecka a Francúzska, aby skúsili pripraviť potrebnú agendu. Za pravdepodobné označil aj možné stretnutie štvorky na vrcholnej úrovni.

„Boli by sme polichotení, ak by sa to udialo aj u nás, na Slovensku,“ poznamenal. „OBSE pracuje v tejto oblasti, aby sme vytvárali možnosti komunikácie medzi znepriatelenými stranami,“ doplnil generálny tajomník OBSE Thomas Greminger s tým, že práve počas uplynulého týždňa sa organizácii podarilo dosiahnuť stretnutie strán zapojených do konfliktu.

Plán by mal získať podporu aj v Moskve

OBSE sa však zameriava aj na pomoc obyvateľom Ukrajiny postihnutých dlhoročným konfliktom. Lajčák pripravil spolu so spolupracovníkmi plán deviatich konkrétnych krokov, pre ktorý podľa jeho slov získal podporu aj v Moskve a Kyjeve. „Veľmi aktívne sa usilujem o to, aby tie kroky boli naplnené,“ skonštatoval.

Prvým bodom z deviatich je podľa neho rekonštrukcia poškodeného mosta v mieste, ktoré sa volá Stanica Luhanska. „Je to jediný prechod cez líniu kontaktov v Luhanskej oblasti, prejde ho denne viac ako 10-tisíc ľudí a je poškodený,“ vysvetlil.

Medzi ďalšími bodmi spomenul aj ochranu civilnej infraštruktúry, ako sú školy, škôlky, nemocnice a podobne. Deväť bodov má podľa slovenského ministra veľmi silnú podporu aj zo strany účastníckych štátov OBSE.

Neformálne stretnutie v Tatrách

Na neformálnom stretnutí v Tatrách sa počas dvoch dní zišli zástupcovia 56 účastníckych štátov OBSE, z toho 23 ministrov zahraničných vecí, 11 štátnych tajomníkov a zhruba 300 delegátov. Zúčastnil sa na ňom aj ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov.

Ukrajina bola v rokovacej sále zastúpená na úrovni veľvyslanca. Lajčák vysvetlil, že práve dnes boli v ukrajinskom parlamente predložené nominácie na nového ministra zahraničných vecí, teda na politickej úrovni nemal kto zastupovať Ukrajinu.

Neformálne stretnutie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) sa uskutočnilo v polovici tohtoročného slovenského predsedníctva.

Jeho hlavnou témou bolo Od minulých aktivít k prevencii v budúcnosti: miesto OBSE v zaisťovaní stability v Európe a za jej hranicami. Hlavným zámerom tohto stretnutia bolo viesť otvorenú diskusiu o tom, ako lepšie využívať nástroje OBSE a hovoriť o aktuálnych výzvach, ktorým organizácia čelí.

Diskusia sa zamerala na oblasti, ktoré si Slovensko vytýčilo aj ako svoje priority v rámci predsedníctva v OBSE, a to je prevencia a riešenie konfliktov, efektívny multilateralizmus a relevancia OBSE v súčasnom svete.