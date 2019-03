Minister Lajčák vystúpi v Bezpečnostnej rade OSN, vyjadrí sa aj ku konfliktom v regióne OBSE

BRATISLAVA 7. marca (WebNoviny.sk) – Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák vystúpi v New Yorku vo funkcii úradujúceho predsedu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) v Bezpečnostnej rade Organizácie Spojených národov (OSN).

Agentúru SITA o tom informovali z tlačového oddelenia rezortu diplomacie. Brífing úradujúceho predsedu bude zameraný na priority slovenského predsedníctva v OBSE, ktorými sú najmä prevencia konfliktov, zmierňovanie ich následkov pre civilné obyvateľstvo, efektívny multilateralizmus a bezpečná budúcnosť.

Memorandum o porozumení

Lajčák sa tiež vyjadrí k zmrazeným a pretrvávajúcim konfliktom v regióne OBSE a k otázkam postkonfliktnej rekonštrukcie, ktorá patrí medzi hlavné priority organizácie.

V rámci svojej cesty do New Yorku sa úradujúci predseda OBSE stretne aj so zástupkyňou generálneho tajomníka OSN Aminou Mohamed, s námestníčkou generálneho tajomníka pre politické otázky Rosemary Di Carlo, s námestníkom pre mierové operácie Jean-Pierrom Lacroix, ako aj s námestníkom pre boj proti terorizmu Vladimírom Voronkovom.

S výkonnou riaditeľkou UNICEF Henriettou Fore podpíše Memorandum o porozumení medzi SR a UNICEF, ktoré bude napomáhať plneniu úloh vyplývajúcich z novej Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2019-2023.

V Bostone dostane ocenenie

Šéf slovenskej diplomacie okrem toho vystúpi v piatok 8. marca ako hlavný rečník s prejavom k aktuálnym globálnym otázkam na medzinárodnom sympóziu v Bostone, kam prichádza na pozvanie Fletcherovej fakulty práva a diplomacie Univerzity Tufts.

Vedenie univerzity mu zároveň odovzdá ocenenie Dr. Jean Mayer Global Citizenship Award. Ide o cenu, ktorú univerzita udeľuje od roku 1993 a je pomenovaná po 10. prezidentovi Tufts University Dr. Jeanovi Mayerovi.

Podľa pravidiel univerzity sú jej nositeľmi osobnosti, ktorých morálna odvaha, integrita a záujem o odovzdávanie skúseností študentom sú v duchu motta Dr. Mayera: „Štipendium, výskum a vzdelávanie musia byť venované riešeniam najpálčivejších problémov, ktorými čelí svet“.