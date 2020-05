Minister Mičovský by obchody v nedeľu zavrel natrvalo, na Slovensko by to prinieslo rytmus oddychu

Zatvorenie obchodov v nedeľu by podľa ministra pôdohospodárstva Jána Mičovského prinieslo na Slovensko rytmus oddychu.

„Ja som z generácie, ktorá bola zvyknutá, že obchody sa v sobotu zavreli a do pondelka rána sme toho veľa nenakúpili. Som presvedčený, že všetko potrebuje aj svoj oddych. Myslím si, že ak by boli obchody v nedeľu zatvorené, tak by sme vniesli do krajiny rytmus oddychu, ktorý by vyhovoval väčšine obyvateľov,“ uviedol v stredu pred rokovaním vlády Ján Mičovský.

Mali by podľa vás byť obchody v nedeľu zatvorené? Áno. Nie. Hlasovať a zobraziť výsledky

Slováci podľa agroministra počas koronakrízy ukázali, že veľmi rýchlo vedia meniť svoje návyky. „Som preto za to, aby sa stala nedeľa dňom pokoja, tak ako je oficiálne aj pomenovaná,“ pokračoval Mičovský.