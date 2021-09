Minister Mikulec o diskreditačných nahrávkach nič nevie, Matovič postoj Sme rodina pri hlasovaní chápe

Šéf rezortu vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) nevie nič o nahrávkach, ktoré by ho mali diskreditovať v tom, že by sa mal podieľať na manipulovaní trestných konaní spolu s vyšetrovateľmi.

Mikulec to vyhlásil na tlačovej besede po parlamentnom hlasovaní, keď sa ho opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) snažila odvolať. „Naozaj neviem, o čo by malo ísť,“ povedal minister.

Odmietol, že by komunikoval s vyšetrovateľmi. „Nevolám im,“ poznamenal a doplnil že nemá o ničom vedomosť.

Zneužívanie inšpekcie

Líder Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) Igor Matovič uviedol, že ak existujú nejaké nahrávky, tak to znamená, že ľudia z policajnej inšpekcie vynášajú a manipulujú s nezávislosťou vyšetrovania. „Niekto zneužíva inšpekciu na to, aby šikanoval vládnych politikov alebo statočných vyšetrovateľov,“ povedal Matovič.

Za odvolanie Mikulca bolo v pléne parlamentu 52 poslancov opozície, proti 69 vládnych poslancov. Šéf klubu OĽaNO Michal Šipoš podotkol, že proti odvolaniu Mikulca by bolo aj viac poslancov, ale neboli prítomní z rôznych dôvodov, napríklad zdravotných.

Politika našich ľudí

Šéf OĽaNO Matovič poukázal na to, že ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) pri návrhu na odvolanie získala menšiu podporu v koalícii ako Mikulec. Za dôležitejšie Matovič považuje to, koľko poslancov bolo za Mikulcov odchod.

Pri hlasovaní o ministrovi vnútra sa zdržal takmer celý klub Sme rodina. „Sme tolerantní voči ich postoju,“ vyhlásil Matovič a dodal, že ľudsky sa to dá pochopiť. Zdôvodnil to tým, že za tejto vlády bol zatknutý riaditeľ tajnej služby Vladimír Pčolinský, ktorý má v poslaneckom klube Sme rodina svoju manželku a brata. Matovič dodal, že to bolo znakom toho, že „táto koalícia nevyznáva politiku našich ľudí“.

Matovič k návrhu Smeru-SD a jeho predsedu odvolať Mikulca dodal, že „je obludné, ak mafián chce odvolať toho, kto samotnú mafiu a jej moc rozbíja“.