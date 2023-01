Minister Mikulec obhajuje nákup nového vrtuľníka AW189, pomoc zo vzduchu je pre občanov nevyhnutná, tvrdí

Z dôvodu mimoriadnej situácie pristúpilo Ministerstvo vnútra (MV) SR k nákupu jedného vrtuľníka typu AW189. Rezort sa pre nákup daného stroja rozhodol na základe analýzy Leteckého útvaru MV SR a potreby zachovania dostupnosti pomoci zo vzduchu pre občanov SR.

Pomoc zo vzduchu

Pre vojnu na Ukrajine a sankcie spojené s Ruskou federáciou Slovensko potrebuje nové stroje z dôvodu nedostupnosti náhradných dielov pre súčasne lietajúce vrtuľníky, čím je ohrozená kontinuita pri ochrane životov, zdravia a majetku občanov. V tlačovej správe to uviedla Zuzana Eliášová, hovorkyňa Kancelárie ministra vnútra.

Pomoc zo vzduchu je podľa ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) pre občanov Slovenska veľmi dôležitá. Vrtuľníky rezortu vnútra využíva Policajný zbor na 63 percent, Hasičský a záchranný zbor na 20 percent a Horská záchranná služba na 17 percent.

„Ak by sa táto pomoc stala nedostupnou, znamenalo by to vážny problém pri pomoci občanom zo vzduchu v nedostupných terénoch,“ uviedol Mikulec.

Nedostupný horský terén

Po mnohých rokoch sa podľa neho podarí zabezpečiť záchranným zložkám rezortu vnútra stroj, ktorý im bude nápomocný pri podaní pomocnej ruky občanom v núdzi. Vrtuľník bude slúžiť na zabezpečenie schopnosti Slovenskej republiky plniť úlohy Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby.

„Vrtuľníky sú pre hasičov dôležité najmä pri zdolávaní požiarov v nedostupnom teréne v prírodnom prostredí,“ povedal prezident Hasičského a záchranného zboru Pavol Mikulášek.

Marek Biskupič, riaditeľ Horskej záchrannej služby, zdôraznil, že vrtuľník tiež pomáha zachraňovať ľudí v nedostupnom horskom teréne, ktorí sa v horách ocitnú v núdzi.

Nákup v súlade so zákonom

„Ak by sa pomoc zo vzduchu stala nedostupnou, znamenalo by to vážny problém pri záchrane občanov v núdzi,“ vysvetlil. Pomoc zo vzduchu je dôležitá aj pri policajných pátraniach.

K nákupu vrtuľníka došlo podľa Eliášovej na základe priameho rokovacieho konania, ktoré sa uskutočnilo v súlade so zákonom. Navyše sa objavili nové skutočnosti, ktoré ešte viac eskalovali situáciu týkajúcu sa schopnosti udržiavať vrtuľníky Mi-171 v stave spôsobilom na let.

„Jednému z vrtuľníkov chýba medzičasom už len 85 hodín do konca životnosti jedného z komponentov, ktorý aktuálne nie je možné zohnať z dôvodu vojny na Ukrajine, s tým spojených protiruských sankcií a recipročne zavedených sankcií zo strany Ruskej federácie, ktoré majú za následok nedostupnosť náhradných dielov,“ uviedol Andrej Ďurikovič, riaditeľ Leteckého útvaru MV SR.

Generálna oprava vrtuľníka

Po odobratí oprávnení na vykonávanie generálnych opráv údržbovým organizáciám neexistuje podľa Ďurikoviča výrobcom schválená organizácia, ktorá by mohla vykonať generálnu opravu vrtuľníka.

V ideálnom stave by podľa rezortu vnútra bolo vhodné mať vrtuľník na pomoc občanom v núdzi v každom regióne Slovenska. Súčasný počet vrtuľníkov pre Horskú záchrannú službu, Hasičský a záchranný zbor a Policajný zbor vrátane nového vrtuľníka je minimálny na to, aby sa letecky dokázala poskytnúť pomoc v prípade potreby všetkým ľuďom na Slovensku.

„Ministerstvo vnútra muselo pristúpiť k tomuto kroku a kúpiť aspoň jeden vrtuľník okamžite, aby bolo naďalej schopné plniť požiadavky všetkých užívateľov a vykonávať zverené činnosti,“ dodala Eliášová.