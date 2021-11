Minister Naď by podporil núdzový stav, uľahčil by mu nasadenie vojakov na pomoc v boji proti koronavírusu

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO) by podporil núdzový stav. Ako vysvetlil, volá po ňom minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom. OĽaNO).

„Samozrejme, že by som tam dal výnimku pri jednotlivých prevádzkach pre zaočkovaných ľudí. Zaočkovaní by mali mať slobodní vstup do reštaurácii,“ uviedol.

Šéf rezortu obrany zároveň povedal, že núdzový stav by aj jemu uľahčil nasadenie vojakov na pomoc v boji proti pandémii koronavírusu.