Minister Naď predstavil veliteľovi NATO novú bezpečnostnú a Obrannú stratégiu SR

Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽaNO) predstavil veliteľovi Spoločného veliteľstva síl NATO v Brunssume Jörgovi Vollmerovi základné piliere novej bezpečnostnej a Obrannej stratégie SR.

Multilaterálna spolupráca v rámci NATO

Na štvrtkovom rokovaní na pôde rezortu obrany sa partneri rozprávali aj o aktuálnych otázkach obrany a bezpečnosti, ako aj o multilaterálnej spolupráci v rámci NATO. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa ministerstva Martina Kovaľ Kakaščíková.

„Bezpečnostná stratégia SR a Obranná stratégia SR potvrdzujú definíciu postavenia Slovenskej republiky ako pevnej súčasti euroatlantického priestoru, čím zároveň vysielame jasný signál, že nám na spoločných riešeniach záleží,“ uviedol minister Naď.

Modernizácia slovenskej armády

Šéf rezortu obrany priblížil Vollmerovi aj pokrok a plány SR v oblasti modernizácie a rozvoja infraštruktúry slovenskej armády, vrátane plánovaného obstarania nových radarov pre vzdušné sily.

Pozornosť venovali aj plneniu medzinárodných záväzkov, okrem iného tomu, ktorý uvádza vynaloženie dvoch percent HDP na obranu do roku 2024. Naď veliteľovi potvrdil, že by bol rád, ak by sa tento záväzok podarilo Slovensku postupne napĺňať.

Priestor dostala aj diskusia o zahraničných misiách, operáciách a aktivitách, v ktorých Ozbrojené sily SR pôsobia. Minister dodal, že Slovensko plánuje počas tohto roka navýšiť počty profesionálnych vojakov vo veliteľských štruktúrach NATO.