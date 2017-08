Minister obrany Gajdoš odovzdal vojakom &v Prešove nové vrtuľníky Black Hawk

BRATISLAVA 3. augusta (WebNoviny.sk) – Minister obrany Peter Gajdoš dnes v Prešove slávnostne odovzdal vojakom do užívania prvé dva vrtuľníky UH-60M Black Hawk. Dislokované sú vo Vrtuľníkovom krídle generálplukovníka Jána Ambruša. Informovala agentúru SITA hovorkyňa rezortu obrany Danka Capáková. „Som rád, že môžem povedať, že modernizácia našich vzdušných síl sa stala realitou a tieto prvé dva vrtuľníky doplní postupne ešte ďalších sedem,“ uviedol minister obrany Peter Gajdoš.

Modernizácia pozemných síl

Ako vysvetlil, vrtuľníky sú určené pre výcvik, podporu operácií pozemných a špeciálnych síl a v neposlednom rade na zabezpečenie úloh domáceho krízového manažmentu. „Verím, že modernizácia ozbrojených síl sa týmto nekončí, práve naopak, budeme pokračovať v modernizácii pozemných síl,“ zdôraznil.

Ako dnes uviedol zástupca náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Pavel Macko, ozbrojené sily vítajú, že nastal deň, keď sa „zásadná modernizácia z konceptov mení na realitu“. „Naši vojaci dostávajú to najmodernejšie, čo momentálne je k dispozícii. Verím, že to využijú v prospech občanov Slovenskej republiky,“ zdôraznil. Vojaci majú stále k dispozícii aj ruské vrtuľníky Mi-17, ktoré budú naďalej zabezpečovať Leteckú pátraciu a záchrannú službu. Ich životnosť je zatiaľ do roku 2019.

Deväť vrtuľníkov

Nákup vrtuľníkov ministerstvo realizovalo prostredníctvom amerického vládneho programu Foreign Military Sales (FMS) a cena za všetkých deväť vrtuľníkov je 261 miliónov amerických dolárov, splácať by sme ich mali do roku 2024. Ďalšie dva vrtuľníky prídu na Slovensko na budúci rok a päť vrtuľníkov z tohto kontraktu, ktorý uzavrelo ministerstvo v roku 2015, bude dodaných v roku 2019.

Súčasťou kontraktu je aj ich preprava. V súčasnosti majú Ozbrojené sily SR k dispozícii štyri vycvičené posádky, pričom ďalší výcvik pokračuje. Do konca roka budú mať ozbrojené sily celkovo šesť kompletných posádok pripravených pilotovať nové vrtuľníky.

Zbrojné systémy

Minister Gajdoš v júni informoval, že uvažujú o vybavení vrtuľníkov zbraňovými systémami. Rozhodnutie, či sa tak stane a čím konkrétne by mohli byť dozbrojené, bude záležať od toho, v akej podobe schváli vláda Dlhodobý plán rozvoja obrany do roku 2030. Materiál by sa mohol na rokovanie kabinetu dostať po letnej prestávke.

“V súčasnosti to analyzujeme, na základe finančných zdrojov je predpoklad, že ich zabezpečíme zbraňovými systémami. Od guľometov, až po požiadavky Generálneho štábu Ozbrojených síl SR aj na iné palebné prostriedky,” vyhlásil v júni minister. „Vrtuľníky UH-60M Black Hawk majú základnú predprípravu na výzbroj a počítali sme s tým, že v prípade potreby našich ozbrojených síl budú vrtuľníky v ďalšej etape vybavené zbrojnými systémami,” vysvetlil v minulosti pre agentúru SITA exminister Glváč.