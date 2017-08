Minister Drucker odmieta tvrdenie, že zbytočne sprísnil podmienky čerpania eurofondov

BRATISLAVA 25. augusta (WebNoviny.sk) – Minister zdravotníctva Tomáš Drucker odmieta tvrdenia Lekárskeho odborového združenia (LOZ) o tom, že rezort zdravotníctva nad rámec povinností zbytočne sprísnil požiadavky na uchádzačov o eurofondy, čím vylúčil mnohé štátne nemocnice z čerpania eurofondov. “Nezakladá sa to na pravde,” povedal na piatkovom brífingu.

Poukázal pritom na nariadenie Európskeho parlamentu a Európskej rady k Európskemu fondu regionálneho rozvoja, ktoré definuje, ktoré subjekty sa považujú za podniky v ťažkostiach. Toto nariadenia má podľa ministra prednosť pred vnútroštátnou legislatívou.

Najmiernejšia definícia

“Každý uchádzač, ktorý by chcel čerpať v budúcnosti z tohto fondu, sa musí posudzovať, či je podnikom v ťažkostiach,” povedal Drucker. Ako uviedol, s ministrom financií Petrom Kažimírom sa mu podarilo dohodnúť na jednej z najmiernejších definícií podniku v ťažkostiach.

Do prvej výzvy na čerpanie eurofondov sa podľa Druckera môže zapojiť približne 22 nemocníc, ktoré nie sú v ťažkostiach, z čoho je do desať štátnych nemocníc. Upozornil pritom na to, že menšie nemocnice nemôžu dostať z eurofondov také vysoké finančné prostriedky ako väčšie nemocnice. “Potom, ako chceme oddlžiť nemocnice, chceme umožniť, aby sa k týmto peniazom mohli dostali aj ďalšie nemocnice,” povedal šéf rezortu zdravotníctva.

Posudzovanie dlžníkov

S rezortom práce a sociálnych vecí minister zdravotníctva rokoval v auguste o tom, ako má Sociálna poisťovňa posudzovať dlžníka. ” V zmysle nových usmernení od marca sa za dlžníka brala aj spoločnosť, ktorá mala síce schválený splátkový kalendár, ale evidovaný dlh voči Sociálnej poisťovni,” povedal Drucker. Po novom podľa neho napríklad nemocnica v Revúcej bude mať právo uchádzač sa o prostriedky z eurofondov. “Naopak, zlepšili sme pozíciu aj mnohých dlžníkov,” tvrdí.

Peniaze z eurofondov podľa ministra uchádzači dostanú podľa počtu akútnych lôžok a priemerného obdobia hospitalizácie. “Priemer oprávnenosti čerpať u súkromných nemocníc je zhruba 4 milióny, nakoľko sú to menšie nemocnice, v prípade štátnych nemocníc už v prvej výzve hovoríme o ôsmich miliónoch eur, pretože sa to týka väčších nemocníc,” dodal.

Podniky v ťažkostiach

Nemocnice, ktoré najviac potrebujú rekonštruovať priestory a investovať do dôstojného prostredia pre pacientov, sa o eurofondy uchádzať nemôžu, a to na základe kritérií rezortu zdravotníctva, uviedol v stredu na tlačovej konferencii predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský.

“Pán minister hrdo ukázal médiám zoznam 44 slovenských nemocníc, ktoré sa o tieto desiatky miliónov eur môžu uchádzať. Pri tejto tlačovej konferencii však zabudol povedať, že z týchto 44 nemocníc môžu čerpať eurofondy podľa kritérií ministerstva zdravotníctva len štyri štátne nemocnice,” uviedol Visolajský.

Ako uviedol Visolajský, okrem štyroch sa štátne, hlavne fakultné a univerzitné nemocnice, k eurofondom nemôžu dostať, pretože sú “podnikmi v ťažkostiach”, to znamená, že majú dlh. “Túto podmienku našim nemocniciam nestanovil Brusel, ale my sami, teda presnejšie rezort zdravotníctva,” poznamenal Visolajský. Podľa jeho slov v tejto veci inicioval stretnutie s ministrom zdravotníctva Tomášom Druckerom (13. júna tohto roka), ale napriek hodine diskusií nedospeli k zmene jeho názoru.

Nemocnice nemôžu skrachovať

Podľa predsedu LOZ je logické, že Európska únia nedáva peniaze krachujúcim podnikom, ale štátne nemocnice nie sú podniky, ktoré môžu skrachovať.

“Táto podmienka je nezmyselná. Nemocnice, hlavne fakultné a univerzitné, nie sú a nemôžu byť podnikom v ťažkostiach. Už len z toho dôvodu, že ich dlhy preberá štát, teda de facto nemôžu skrachovať. A štát ani nemôže pripustiť, aby sa stali podnikom v ťažkostiach, ktorý by nedokázal vykonávať svoju funkciu. Už v súčasnosti vieme, že sa štátne nemocnice budú oddlžovať, v tomto svetle sa javí ako nezmyselné, najprv rozdať eurofondy súkromným ziskovým zariadeniam a následne oddlžovať ostatné nemocnice zo štátneho rozpočtu,” konštatoval Visolajský.

Nenávratný finančný príspevok

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vyhlásilo v máji tohto roka výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na modernizáciu infraštruktúry ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť. Celkový objem vyčlenených prostriedkov predstavuje 153 miliónov eur. Na prvé kolo výzvy pripadá 70 mil. eur. Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt je 15 mil. eur.

Druhé kolo výzvy predpokladá ministerstvo na budúci rok. Tieto zdroje sú určené na rekonštrukcie budov, skvalitnenie akútnej ústavnej zdravotnej starostlivosti, infraštruktúru, materiálno-technické vybavenie a zdravotnícku techniku. Oprávneným žiadateľom budú nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti MZ, vyšších územných celkov, obcí, iného ústredného orgánu štátnej správy a subjekty súkromného sektora. Druhú výzvu v hodnote 80 miliónov eur rezort vyhlási až potom, ako budú nemocnice oddlžené.